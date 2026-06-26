Atravesó una larga enfermedad: profundo dolor por la muerte de una figura de Telefe.

La comunidad de 100% Lucha atraviesa días de profundo dolor. Sergio Aldo Carelli, popularmente conocido por haber dado vida a Gorutta Jones en el exitoso ciclo televisivo emitido por Telefe, murió este 25 de junio luego de permanecer varios meses internado debido a severos problemas de salud que le impidieron continuar trabajando.

La noticia fue confirmada por Vicente Viloni, excompañero y amigo del luchador, a través de sus redes sociales. "Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha", expresó en su despedida, en alusión al reciente fallecimiento de Pablo Más Albert, conocido como Teniente Murphy.

Durante los últimos meses, Carelli enfrentó un grave deterioro físico originado por una lesión en el nervio ciático, situación que se agravó debido a problemas en la columna vertebral, las caderas y los discos intervertebrales.

En marzo de este año, desde una cama del hospital Pirovano, había contado a Teleshow el difícil momento que atravesaba. Los médicos evitaban intervenirlo quirúrgicamente debido al alto riesgo de que quedara cuadripléjico. "Hay días que no puedo más del dolor", había confesado entonces. Además, reconocía su temor ante la posibilidad de no encontrar una solución definitiva: "Me da miedo que digan que no hay nada para hacer. Que tenga que vivir con esto el resto de mi vida".

Atravesó una larga enfermedad: profundo dolor por la muerte de una figura de Telefe.

Las campañas solidarias

Antes de ser internado, Carelli trabajaba como taxista, actividad que debió abandonar por completo a raíz de sus limitaciones físicas. Sin ingresos y con crecientes gastos médicos, su situación se volvió cada vez más compleja. Frente a este escenario, Vicente Viloni y Daniel Garcilazo, más conocido como Hip Hop Man, impulsaron distintas campañas solidarias para recaudar fondos y conseguir donantes de sangre. "No puedo creer que haya gente que me deje $100, $20.000 o lo que sea. El que pone la mano en el bolsillo para ayudarme, tiene mi agradecimiento de por vida", había expresado Carelli.