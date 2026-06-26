Invierno en Formosa: el Gobierno refuerza la asistencia a comunidades originarias con alimentos y abrigo

Frente a las bajas temperaturas, el Gobierno de la provincia de Formosa refuerza su asistencia a las comunidades originarias de todo el territorio.En este marco, dentro del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes de Formosa, este jueves 25 se realizó con normalidad la entrega de los módulos a familias originarias de la comunidad del barrio Namqom de la ciudad de Formosa.

Esta acción es ejecutada por el Ministerio de la Comunidad, el cual acompañaron, además, un equipo del Área de Nutrición del Plan Provincial Alimentario Nutrir, autoridades del Instituto de Comunidades Aborígenes, al igual que el legislador justicialista Pablo Sosa y referentes territoriales de la zona; dadas las bajas temperaturas, además se dispuso también brindar una frazada para cada familia.

En diálogo con Agenfor, el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaraz resaltó que “siempre en la mitad del año, en época de frío, el Gobierno de Formosa brinda a las familias frazadas para hacer frente a las bajas temperaturas”. De esta manera y dando cumplimiento con este apoyo nutricional, se repartieron en total alrededor de 2500 cajas alimentarias.

A través de esta política pública se abarca a todas las comunidades originarias de la provincia, subrayó, al tiempo que marcó que este componente nutricional resulta fundamental, y más aún “en momentos de crisis, ajuste y crueldad del Estado nacional que lo desfinanció”.

El funcionario contrastó las políticas nacionales con las de la provincia y consideró que, así como el gobierno de Javier Milei eliminó programas nacionales, "el gobernador Gildo Insfrán decidió su continuidad" mediante el Ministerio de la Comunidad. Esa cartera realiza estas acciones durante todo el año de manera continuada. Además enfatizó: “mientras la entrega se hacía en el Namqom, otro equipo preparaba las próximas rondas. Es decir que, a medida que se culmina, ya se va planificando nuevos repartos”, destacó.

Mejorar la calidad nutricional

La coordinadora del Plan Nutrir, Anahí Santander, explicó en qué consistió el trabajo realizado por el área de Nutrición junto a su equipo de nutricionistas, con el objetivo de brindar información sobre "cómo mejorar la alimentación". Asimismo, se recepcionaron también las consultas de los beneficiarios. Del mismo modo, brindaron estrategias que complementen los productos que contienen estas cajas a los fines de organizar una alimentación saludable, recalcó la funcionaria.

En definitiva, esta tarea fue netamente informativa y de asesoramiento que versó sobre los alimentos y cómo seguir una dieta equilibrada.

Beneficio para las comunidades

Por su parte, el director de la etnia Toba del ICA, Catalino Sosa, sostuvo que este trabajo del Gobierno de Formosa en las comunidades originarias “es constante, los 365 días del año”. Puesto que “el módulo alimentario hoy, en un contexto nacional difícil que atraviesa el país”, resulta fundamental, el cual “por decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán en Formosa es sostenido con recursos provinciales”.

En otro orden, informó que días pasados recorrieron el interior; específicamente, visitaron comunidades de la ciudad de Clorinda, Bartolomé de las Casas, Ibarreta, tanto tobas como de las otras etnias. “Entonces para nosotros esto es algo importantísimo”, volvió a remarcar, y acentuó que “el Estado presente” que posee Formosa también dispuso por el frío la entrega de una frazada.

El referente asegura que las familias originarias “se sienten contenidas y respaldadas por el Gobierno provincial”, que lleva adelante esta asistencia en todo el territorio provincial.