El canciller Pablo Quirno confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en Libia por participar del convoy humanitario con destino a Gaza, fueron expulsados de ese país y trasladados a Turquía tras permanecer detenidos desde el 24 de mayo. El Gobierno aseguró que ambos están en Estambul y fueron asistidos por personal consular argentino.

La noticia fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de semanas de gestiones diplomáticas y consulares que involucraron a funcionarios argentinos, organismos internacionales y países aliados. Según detalló el Gobierno, ambos ciudadanos llegaron a Estambul, donde fueron recibidos y asistidos por personal del Consulado General argentino.

La situación había generado preocupación debido a la complejidad política y de seguridad que atraviesa Libia, un país que continúa dividido entre distintas administraciones y grupos de poder desde la caída del gobierno de Muamar Gadafi. En ese marco, las autoridades argentinas mantuvieron contactos permanentes para lograr la liberación de los dos compatriotas.

Por otro lado, hubo críticas a la Cancillería argentina por el manejo de la situación. "Hace 5 días instruyó a María Gabriela Quinteros y a Fabián Oddone, autoridades de Asuntos Consulares, a explicar ante la AMIA la 'resolución de situaciones particulares que afectan a ciudadanos argentinos que se encuentran en diferentes lugares del mundo'. ¡Cuánta precisión administrativa! ¡Cuánta sensibilidad selectiva! Con NODAL y con las familias de Lucas y Paula no hicieron lo mismo. ¡El Cónsul de Túnez llegó tarde a Libia y ni siquiera pudo verlos porque ya estaban saliendo de ese país!", señaló el periodista Matías Caciabue en su cuenta de X.

Cómo fue la liberación de los argentinos

De acuerdo con el comunicado oficial de Cancillería, Giménez y Aguilera fueron expulsados de Bengasi, principal ciudad del este libio, y trasladados posteriormente a Turquía.

"Ambos se encuentran seguros en la ciudad de Estambul, donde fueron asistidos por funcionarios del Consulado General", señaló el texto difundido por el Palacio San Martín. Los argentinos habían sido detenidos el 24 de mayo en la ciudad de Sirte mientras participaban del Convoy Sumud. Desde entonces, el Gobierno argentino desplegó una serie de acciones diplomáticas para seguir el caso y obtener su liberación.

Entre las medidas adoptadas se destacó la intervención de la Dirección General de Asuntos Consulares y el trabajo de la Embajada argentina en Túnez, que tiene jurisdicción sobre Libia. Incluso, el cónsul argentino acreditado en ese país se trasladó hasta Bengasi para seguir personalmente las negociaciones.

El rol de Naciones Unidas y la Cruz Roja

La Cancillería explicó que las gestiones incluyeron contactos con gobiernos de países amigos y organismos internacionales con presencia en el territorio libio. Y según precisó el comunicado, resultó clave la colaboración de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y del Comité Internacional de la Cruz Roja, instituciones que acompañaron las negociaciones y facilitaron los canales necesarios para resolver el caso.

Desde el Gobierno destacaron que el proceso demandó "un trabajo constante durante más de un mes" debido a las dificultades políticas, legales y de seguridad que presenta la región.

El mensaje de Cancillería tras la liberación

Tras confirmar la llegada de los argentinos a Turquía, la Cancillería remarcó que todas las gestiones fueron llevadas adelante con discreción.

"La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior", sostuvo el comunicado oficial. Además, señalaron que la reserva fue necesaria por la complejidad del expediente y del contexto jurídico-político en el que se desarrollaron las negociaciones.

La Cancillería también agradeció especialmente el trabajo realizado por los funcionarios diplomáticos destacados en Túnez y por el personal de la Dirección General de Asuntos Consulares.