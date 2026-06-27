El regreso de un clásico: Manu Dal Santo se une a Descemer Bueno para lanzar la versión cumbia de "Bailando"

La cantante rosarina Manu Dal Santo continúa pisando fuerte en el mercado internacional. En un momento clave de su carrera, la artista argentina unió fuerzas con el reconocido cantautor cubano Descemer Bueno para presentar la versión oficial en cumbia de Bailando, el megaéxito que hizo historia en la música latina.

La canción original, de la cual Descemer Bueno es autor e intérprete, es un verdadero fenómeno global que acumula más de 6 mil millones de reproducciones. El hit se mantiene firme en el podio de los cuatro temas más escuchados en la historia de la música hispana, y ahora cobra una nueva vida con impronta litoraleña y ritmo de cumbia.

Proyección desde Miami para el mundo

Actualmente, la artista santafesina se encuentra instalada en Miami, Estados Unidos, trabajando en la producción de su próximo álbum de estudio. Este proyecto promete consolidar su proyección internacional y contará con la participación de prestigiosos productores, compositores y músicos de primer nivel mundial.

En las últimas semanas, la cantante conquistó al público hispano en Norteamérica tras presentarse en los programas matutinos más importantes de la televisión abierta en ese país: Despierta América (de la cadena Univisión) y Hoy Día (de Telemundo). Su recorrido por el gigante del norte incluyó además el paso por diversos canales de streaming y podcasts, donde difundió su propuesta de música popular latina.

Alianza con una leyenda de los Latin Grammy

Para Manu Dal Santo, esta colaboración representa un salto definitivo en una carrera corta pero vertiginosa. Descemer Bueno no es un nombre más en la industria: el músico cubano cuenta con cinco premios Latin Grammy y más de diez nominaciones. A lo largo de su trayectoria, ha compuesto hits memorables para estrellas de la talla de Enrique Iglesias, Ricky Martin, Romeo Santos, Marc Anthony y Juan Luis Guerra.

Con este lanzamiento, la joven rosarina reafirma su crecimiento y anticipa una etapa cargada de nuevas colaboraciones internacionales para llevar su música hacia el resto del mundo.