Verstappen quiere quedarse en Red Bull, dice jefe de equipo Mekies ante rumores sobre McLaren

Gran Premio de Austria

​Max Verstappen quiere quedarse en Red Bull, pero necesita un auto rápido, dijo el viernes el ‌jefe del equipo, Laurent ‌Mekies, en medio de nuevas especulaciones sobre un posible interés por parte de McLaren.

Al comienzo de la temporada, todo el debate giraba en torno a si el cuatro veces campeón del mundo seguiría en el deporte, dado lo descontento que parecía con el reglamento de la nueva ​era de motores ⁠de la Fórmula Uno.

Red Bull, que en su día ‌fue dominante, ocupa ahora la cuarta posición ⁠en la clasificación, lo que ha ⁠desatado especulaciones sobre la posibilidad de que Verstappen esté buscando cambiar de escudería. El campeón, McLaren, marcha tercero.

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Mercedes es ⁠el equipo en mejor forma, pero puede que no ​tenga una vacante, ya que Kimi ‌Antonelli, de 19 años, se ‌ha convertido en una superestrella tras cinco victorias en ⁠las seis primeras carreras, mientras que su compañero George Russell insiste en que su asiento también está asegurado para 2027.

Los rumores en el paddock se han centrado ​en McLaren, ‌que ya tiene un acuerdo con el ingeniero de carrera del neerlandés, Gianpiero Lambiase, y el Daily Mail informó de conversaciones preliminares "secretas" para que Verstappen intercambie su puesto con el australiano Oscar Piastri.

McLaren ⁠ha declarado públicamente que está satisfecho tanto con Piastri como con el vigente campeón del mundo, Lando Norris.

Tras la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria de este fin de semana, la carrera de casa de Red Bull, Mekies dejó claro que espera que Verstappen —que solo ha subido ‌al podio una vez en las siete pruebas disputadas esta temporada— se quede.

"Max nos ha dejado claro que quiere seguir en el equipo. Está igualmente claro que necesita un auto rápido para sentirse a gusto en el equipo", afirmó.

"No ‌le preguntamos a Max cada semana. Está ahí. Está dando lo mejor de sí mismo con nosotros. Nos está ayudando a ‌encontrar el camino ⁠adecuado para el desarrollo del auto (...) así que para nosotros no es un tema de ​debate. Lo que nos importa es volver a situar el auto donde queremos que esté", señaló.

Con información de Reuters