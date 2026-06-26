John Bolton, exasesor de Trump, se declara culpable en caso de documentos clasificados

El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llega al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en Greenbelt.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos Donald ‌Trump y reconvertido ‌en uno de sus críticos más acérrimos, se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de haber gestionado de forma indebida información clasificada y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.

"Lo siento", dIJO Bolton al ​juez federal de ⁠distrito Theodore D. Chuang durante la vista.

Reuters ya ‌había informado de que Bolton se ⁠declararía culpable en virtud de ⁠un acuerdo con la fiscalía que incluía un rango de penas que iba desde la ausencia de ⁠cárcel hasta un máximo de cinco años ​tras las rejas, quedando la sentencia ‌definitiva en manos del juez.

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Como ‌parte del acuerdo, Bolton aceptó pagar una ⁠multa de 2,25 millones de dólares. Bolton, de 77 años, deberá abonar la mitad de esa cantidad en un plazo de cinco días tras ​la sentencia ‌y el importe total en un plazo de 90.

También se comprometió a realizar hasta 100 horas de servicios comunitarios y a reunirse con funcionarios de los servicios de ⁠inteligencia y del Departamento de Justicia para una sesión informativa. Bolton también perderá su pensión del Gobierno. Chuang fijó la lectura de la sentencia para octubre.

Bolton está acusado de compartir información sensible con dos familiares para su posible uso en unas memorias que ‌estaba escribiendo, incluidas notas sobre sesiones informativas de inteligencia y reuniones con altos cargos del Gobierno y líderes extranjeros. El año pasado se declaró inocente de 18 cargos penales.

El libro detallaba el paso de ‌Bolton como asesor de seguridad nacional en el primer mandato de Trump, al que describió como incapaz de ‌desempeñar el cargo, ⁠lo que desencadenó una disputa pública.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que no se ​publicó ninguna información clasificada en el libro de Bolton, "The room where it happened" ("La habitación donde ocurrió").

Con información de Reuters