Quién es la esposa de Kevin De Bruyne: así es Michele Lacroix, pareja del futbolista de la Selección de Bélgica

Kevin de Bruyne y Michele Lacroix comenzaron su relación en 2014 tras una interacción en redes sociales.

La vida personal de Kevin de Bruyne despierta tanta curiosidad como su exitosa carrera en el fútbol europeo. Detrás de una de las máximas figuras de la Selección de Bélgica se encuentra Michele Lacroix, una mujer que lo acompaña desde los inicios de su ascenso deportivo y con quien formó una sólida familia.

Cómo se conocieron Kevin de Bruyne y Michele Lacroix

La historia de amor entre Kevin de Bruyne y Michele Lacroix comenzó de una manera inesperada y muy vinculada al mundo de las redes sociales.

Según contó el propio futbolista en una entrevista, todo se inició en 2014 gracias a una interacción en Twitter. Por aquel entonces, De Bruyne jugaba en el Wolfsburgo de Alemania y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol belga.

“Todo empezó con un tuit. En aquel entonces, 2014, solo tenía unos pocos miles de seguidores. Así que tuiteé algo sobre un partido o algo así, y una chica bonita me dio un ‘Me gusta’”, recordó el mediocampista. Además, explicó que fue un amigo quien lo animó a contactarla tras ver aquella interacción.

La conexión fue inmediata. Poco después comenzaron una relación sentimental que se fortaleció rápidamente y que terminó convirtiéndose en una de las más estables del ambiente deportivo europeo.

Quién es Michele Lacroix y a qué se dedicaba antes de conocer a De Bruyne

Michele Lacroix nació el 8 de diciembre de 1993 en Genk, Bélgica. Durante su juventud estudió en la Universidad de Hasselt, aunque no llegó a completar una carrera universitaria debido a los cambios que experimentó su vida personal tras comenzar su relación con el futbolista.

Antes de convertirse en una figura reconocida en redes sociales, trabajó como modelo y promotora para Prime Impressions Hostesses Hasselt, una agencia especializada en promociones y eventos en Bélgica.

Sin embargo, cuando la relación con Kevin de Bruyne se volvió más seria, decidió dejar esas actividades para acompañar al jugador en las distintas etapas de su carrera profesional. En aquel momento, el futbolista desarrollaba su carrera en la Bundesliga alemana y posteriormente continuó su crecimiento en la Premier League.

El casamiento y la familia que formaron Kevin de Bruyne y Michele Lacroix

La pareja se casó en Italia en 2017, luego del nacimiento de su primer hijo y una romántica propuesta en París

La relación avanzó rápidamente y menos de dos años después de comenzar el noviazgo llegó una de las noticias más importantes para la pareja: el nacimiento de su primer hijo.

Mason Milian nació en marzo de 2016 y marcó el inicio de una nueva etapa familiar. Tiempo después, Kevin de Bruyne sorprendió a Michele Lacroix con una romántica propuesta de matrimonio en la Torre Eiffel, uno de los lugares más emblemáticos de París.

La boda se celebró el 26 de junio de 2017 en Sorrento, una de las ciudades más exclusivas de la Costa Amalfitana italiana. El evento reunió a familiares y amigos cercanos en una ceremonia privada y elegante.

Posteriormente llegaron dos hijos más. Rome nació en octubre de 2018 y Suri, la única hija mujer de la pareja, llegó al mundo en 2020.

La vida actual de Michele Lacroix como influencer y conductora

Mientras Kevin de Bruyne continúa destacándose en el fútbol internacional, Michele Lacroix construyó una identidad propia en el mundo digital.

Actualmente es influencer y cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, moda, familia y proyectos personales. Además, conduce el podcast Secret Society, un espacio en el que entrevista a celebridades, emprendedores y referentes creativos.

Su actividad también incluye una fuerte participación en iniciativas solidarias y organizaciones benéficas, causas que suele difundir a través de sus plataformas.

La importancia de Lacroix en la vida del futbolista fue reconocida públicamente por el propio jugador. En una entrevista concedida a The Players’ Tribune, Kevin de Bruyne expresó: “Cambió mi vida de muchas maneras. Sinceramente, no sé qué haría sin ella”.

Con más de una década juntos, tres hijos y una vida compartida entre distintas ciudades europeas, Michele Lacroix se consolidó como una de las personas más importantes en la vida de Kevin de Bruyne, acompañándolo desde sus primeros pasos como promesa del fútbol hasta convertirse en una estrella mundial.