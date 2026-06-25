Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs. Sudáfrica - Aficionados se reúnen en Johannesburgo

​Los sudafricanos salieron eufóricos en pijama a las calles para cantar y bailar en celebración por la clasificación de su selección ‌para los dieciseisavos de final ‌del Mundial en la madrugada del jueves, lo que les ayudó a dejar atrás la decepción de 2010, que había perseguido al equipo durante 16 años.

Sudáfrica venció de forma inesperada a Corea del Sur por 1-0, lo que le valió el segundo puesto del Grupo A y le permitió pasar a la fase eliminatoria, donde se enfrentará ​a Canadá el ⁠domingo en Los Ángeles.

La selección logró superar finalmente la fase de ‌grupos en su cuarto intento, tras el doloroso fracaso ⁠de 2010, cuando se convirtió en el ⁠primer país anfitrión en quedarse fuera de las eliminatorias. Fue un trago amargo, y su éxito de este año ha sido recibido con una ⁠alegría desenfrenada y cierto alivio.

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El partido contra Corea del Sur ​comenzó a las 3 de la madrugada, hora ‌de Sudáfrica, pero eso no disuadió ‌a los aficionados. Con los ojos aún legañosos, jóvenes y ⁠mayores salieron de sus casas en Soweto y otras comunidades en camisones y pijamas para celebrar en la calle al sonar el pitido final.

Los sudafricanos no están acostumbrados a los éxitos deportivos. Los Springboks ​ostentan el ‌récord de cuatro victorias en los Mundiales de Rugby y la selección nacional de críquet es la actual poseedora de la maza del Campeonato Mundial de Test.

Sin embargo, el fútbol siempre ha tenido un peso especial en el país dada ⁠su popularidad universal, aunque los Bafana Bafana han tenido dificultades para alcanzar el éxito internacional desde que se alzaron con el título de la Copa Africana de Naciones en 1996.

"Podía oír las celebraciones de mis vecinos cuando la Bafana marcaba, y eso bastó para darme cuenta de cuánta gente se había quedado despierta para ver el partido", dijo a Reuters en ‌Johannesburgo el respetado periodista sudafricano Lorenz Kohler.

"Creo que es la mejor actuación de los Bafana que hemos visto en muchos años, y las celebraciones son una descarga de frustración y pasión. La gente se volvía loca", comentó. "Es algo que nunca se olvidará y atraerá más atención hacia el ‌talento en el país. Así que hay una perspectiva más amplia más allá del Mundial".

Las celebridades también acudieron a las redes sociales para disfrutar del momento: ‌el cómico Trevor ⁠Noah publicó un video de sus propias celebraciones desenfrenadas con el siguiente pie de foto: "¡Hemos hecho historia!".

El exdelantero ​internacional sudafricano Marks Maponyane fue quizás quien mejor resumió el estado de ánimo en Instagram: "Va a ser un día muuuuy largo, Sudáfrica, pero vale la pena cada uno de los bostezos".

(Editado en español por Carlos Serrano)