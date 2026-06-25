Ben y Sally, los perros que ahuyentan a las aves en campo de entrenamiento mundialista en Toronto

Te presentamos al border collie que ahuyenta a los gansos del campo de entrenamiento del Mundial, cerca de Toronto

Los border collies Ben y Sally tienen una misión especial para el Mundial de Toronto: ‌mantener a los famosos ‌gansos canadienses alejados del campo de entrenamiento que utilizan los equipos visitantes para prepararse para sus partidos.

Es un trabajo duro que hay que realizar dos veces al día, cinco días a la semana, además de estar siempre alerta por si las aves deciden que les apetece un poco ​de acción futbolística en ⁠las instalaciones de Centennial Park, en el extremo noroeste ‌de la ciudad.

Sin embargo, Ben y Sally ⁠siempre están dispuestos a cumplir con ⁠su tarea.

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"Son compañeros de trabajo perfectos. Trabajan del amanecer al anochecer y aún tienen ganas de seguir por la tarde, ⁠cuando terminamos la jornada", afirmó Gareth Williams, propietario de ​Border Control Bird Dogs, una agencia ‌de control de gansos contratada para ‌este trabajo.

Williams explicó por qué estas aves, que son ⁠protectoras y a veces agresivas —y tienen fama de ocupar los espacios verdes cercanos a aeropuertos y parques—, suponen un problema para los organizadores de este evento emblemático a ​nivel mundial.

"Es ‌muy importante mantener limpios los campos de fútbol, porque los excrementos de los gansos transmiten enfermedades, lo que obviamente sería perjudicial para todos. Además, queman el césped, por lo que la superficie de juego ⁠no estaría en buenas condiciones", señaló.

Ben, de ocho años, es tranquilo y todo un veterano en el trabajo. Siempre está atento a la presencia de gansos.

Sally, de dos años y medio, entra en modo de trabajo en cuanto se pone el chaleco de alta visibilidad, según cuenta su adiestrador, Spencer Jones. ‌Pero él no tiene ninguna queja.

"Es nuestro primer año trabajando juntos, pero el vínculo (...) ha crecido muy rápido, y nos hemos convertido en un equipo fantástico trabajando en la Copa del Mundo de la FIFA", afirmó Jones.

Aunque la agencia lleva años ‌ayudando a controlar la población de gansos en espacios verdes —como cementerios, hospitales y campos de golf— de la provincia de Ontario, los ‌perros han ⁠acaparado una atención especial durante el Mundial.

"La verdad es que ha sido un soplo de aire ​fresco tener la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos", afirmó Williams.

Con información de Reuters