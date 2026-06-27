Los conductores de Vespa salen a las calles de Roma para celebrar su aniversario 80

Vespa cumple 80 años con una celebración de cuatro días en Roma y un desfile por la capital

​La Vespa, la moto de cintura de avispa que puso a los italianos ‌de la posguerra ‌sobre ruedas y que más tarde llevó a Gregory Peck y Audrey Hepburn por las calles de Roma, regresa esta semana a la capital para celebrar su aniversario 80.

Del 25 al 28 de junio, ​Roma acoge "Vespa Roma ⁠2026 – 80 años de un icono", ‌un encuentro de cuatro días que ⁠se desarrollará en torno ⁠al Foro Itálico y al Stadio dei Marmi, que se ha transformado en un pueblito ⁠de Vespa con exposiciones, carreras, desfiles ​y eventos de clubes.

Lanzada en ‌1946 por Piaggio, la ‌Vespa se convirtió en un símbolo del ⁠renacimiento de Italia tras la Segunda Guerra Mundial: lo suficientemente barata para un país devastado, lo suficientemente elegante para seducir ​al mundo ‌y lo suficientemente práctica para abrirse paso por las callejuelas de Nápoles, Milán y Roma.

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Desde entonces se ha convertido en uno de los productos ⁠de diseño italianos más reconocibles en el extranjero, apareciendo en películas como "La princesa que quería vivir", con Peck y Hepburn, en anuncios publicitarios y en folletos turísticos.

La Vespa lleva 80 años en producción ininterrumpida, ha sido objeto de ‌unas 160 actualizaciones de diseño y ha vendido casi 20 millones de unidades en todo el mundo, de las cuales algo más de dos millones se han vendido en ‌la última década.

Hoy en día, la motocicleta se comercializa en aproximadamente 100 países, principalmente en Europa ‌y el ⁠sudeste asiático, y se fabrica en tres plantas de producción situadas ​en Italia, Vietnam y la India.

Con información de Reuters