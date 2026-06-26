EEUU enviará tratamiento experimental contra el ébola a República Democrática del Congo y a Uganda

FOTO DE ARCHIVO: Un médico con equipo de protección personal (EPP) se encuentra cerca de una ambulancia en el Centro de Tratamiento de la Enfermedad por el Virus del Ébola del Hospital General de Referencia de Bunia

Estados ​Unidos está enviando dosis de un tratamiento experimental contra el ébola a África y se ‌está preparando para ‌distribuir 2.500 pruebas de diagnóstico con el fin de ayudar a contener el brote actual de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, informaron el viernes las autoridades sanitarias.

Estas medidas, lideradas por la Administración de Preparación y Respuesta Estratégicas (ASPR) a ​través de su ⁠Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), ‌tienen como objetivo apoyar los esfuerzos de ⁠respuesta en la República ⁠Democrática del Congo y Uganda.

A continuación se ofrecen algunos detalles:

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• La cepa de Bundibugyo no cuenta actualmente ⁠con vacunas ni tratamientos aprobados, lo que ​subraya la necesidad de medidas experimentales.

• ‌Como parte de la respuesta, ‌la ASPR está apoyando la transferencia de ⁠dosis de MBP134, una terapia experimental con anticuerpos monoclonales desarrollada junto con Mapp Biopharmaceutical, para su uso compasivo en los países afectados.

• Asimismo, ​está proporcionando ‌dosis para un ensayo clínico aleatorizado dirigido por la Universidad de Oxford con el fin de evaluar el fármaco.

• El MBP134 ha demostrado actividad contra múltiples especies de ⁠ébola en estudios preclínicos y ha completado un ensayo de seguridad en fase inicial, según la ASPR, que añadió que los datos de su uso durante el brote podrían servir de base para futuras decisiones reguladoras.

• La BARDA ha preposicionado 2.500 pruebas de ‌diagnóstico rápido para su posible despliegue en África con el fin de ayudar a detectar infecciones y orientar las respuestas de salud pública.

• Paralelamente, la BARDA está impulsando el desarrollo de una vacuna dirigida ‌a la cepa Bundibugyo mediante una convocatoria de propuestas en la que se buscan candidatos basados en la ‌misma plataforma ⁠utilizada para el Ervebo de Merck, la primera vacuna contra el ébola aprobada ​en Estados Unidos, que se dirige a la cepa Zaire.

Con información de Reuters