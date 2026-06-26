EN VIVO
Salud

EEUU enviará tratamiento experimental contra el ébola a República Democrática del Congo y a Uganda

26 de junio, 2026 | 13.25

Estados ​Unidos está enviando dosis de un tratamiento experimental contra el ébola a África y se ‌está preparando para ‌distribuir 2.500 pruebas de diagnóstico con el fin de ayudar a contener el brote actual de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, informaron el viernes las autoridades sanitarias.

Estas medidas, lideradas por la Administración de Preparación y Respuesta Estratégicas (ASPR) a ​través de su ⁠Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), ‌tienen como objetivo apoyar los esfuerzos de ⁠respuesta en la República ⁠Democrática del Congo y Uganda.

A continuación se ofrecen algunos detalles:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• La cepa de Bundibugyo no cuenta actualmente ⁠con vacunas ni tratamientos aprobados, lo que ​subraya la necesidad de medidas experimentales.

• ‌Como parte de la respuesta, ‌la ASPR está apoyando la transferencia de ⁠dosis de MBP134, una terapia experimental con anticuerpos monoclonales desarrollada junto con Mapp Biopharmaceutical, para su uso compasivo en los países afectados.

• Asimismo, ​está proporcionando ‌dosis para un ensayo clínico aleatorizado dirigido por la Universidad de Oxford con el fin de evaluar el fármaco.

• El MBP134 ha demostrado actividad contra múltiples especies de ⁠ébola en estudios preclínicos y ha completado un ensayo de seguridad en fase inicial, según la ASPR, que añadió que los datos de su uso durante el brote podrían servir de base para futuras decisiones reguladoras.

• La BARDA ha preposicionado 2.500 pruebas de ‌diagnóstico rápido para su posible despliegue en África con el fin de ayudar a detectar infecciones y orientar las respuestas de salud pública.

• Paralelamente, la BARDA está impulsando el desarrollo de una vacuna dirigida ‌a la cepa Bundibugyo mediante una convocatoria de propuestas en la que se buscan candidatos basados en la ‌misma plataforma ⁠utilizada para el Ervebo de Merck, la primera vacuna contra el ébola aprobada ​en Estados Unidos, que se dirige a la cepa Zaire.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Moda
Chau camisas lisas y rayadas: este es el estampado en tendencia para este invierno 2026, elegante y atemporal Michelle Bercoff
Las más vistas