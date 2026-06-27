A qué se dedica Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli

Rocío Espósito y Gerónimo Rulli se conocieron en La Plata cuando eran jóvenes y mantienen una relación que ya supera los diez años

La carrera de Gerónimo Rulli atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional, pero fuera de las canchas también cuenta con un sólido sostén familiar. Junto a Rocío Espósito, su compañera de vida desde hace más de una década, construyó una historia marcada por el amor, los viajes y los proyectos compartidos que trascendieron el mundo del fútbol.

La historia de amor entre Gerónimo Rulli y Rocío Espósito

La relación entre Gerónimo Rulli y Rocío Espósito comenzó en La Plata, ciudad natal de ambos. Se conocieron cuando eran muy jóvenes gracias a un grupo de amigos en común y, para 2014, ya habían oficializado su noviazgo.

Ese mismo año, la vida del arquero dio un giro importante tras ser transferido a la Real Sociedad de España. Sin embargo, lejos de seguir inmediatamente el camino habitual de muchas parejas de futbolistas, Rocío optó por permanecer en Argentina para enfocarse en su desarrollo personal y académico.

La decisión marcó un punto clave en su historia. Mientras Rulli iniciaba su aventura en Europa, ella continuó con sus estudios universitarios hasta alcanzar uno de sus principales objetivos profesionales.

Qué estudió Rocío Espósito y cómo construyó su carrera profesional

Antes de instalarse definitivamente en Europa, Rocío Espósito completó su formación académica en Argentina y obtuvo el título de Licenciada en Nutrición.

Una vez graduada, se trasladó al continente europeo para acompañar a Gerónimo Rulli en las distintas etapas de su carrera deportiva. Durante esos años, vivió en ciudades de España, Francia y los Países Bajos, experiencias que terminaron despertando una nueva vocación vinculada al diseño y la decoración de interiores.

Con el paso del tiempo, esa pasión se transformó en una actividad profesional que le permitió desarrollar una faceta empresarial propia, independiente del éxito futbolístico de su esposo.

A qué se dedica actualmente Rocío Espósito

Actualmente, Rocío Espósito combina su formación universitaria con una destacada actividad empresarial en el sector inmobiliario. Es la fundadora de Erre Homes, una firma radicada en Valencia que se especializa en la compra, remodelación y posterior comercialización de propiedades.

La empresa trabaja principalmente con viviendas antiguas que son renovadas integralmente para aumentar su valor en el mercado. Además, ofrece servicios de reforma y diseño para compañías y propietarios particulares que buscan transformar sus inmuebles.

Su interés por la decoración de interiores se convirtió en uno de los pilares de este emprendimiento, que logró posicionarse dentro de un segmento exclusivo del mercado español. A través de sus redes sociales, también comparte algunos de los proyectos y transformaciones realizadas por su empresa.

La pareja está casada desde 2018 y junto a su hijo Luca construyó una vida familiar marcada por los viajes y los distintos destinos profesionales del arquero argentino

La familia que formó junto a Gerónimo Rulli

La pareja consolidó su vínculo el 28 de junio de 2018, cuando celebró su casamiento por civil en La Plata. Meses después realizaron una gran fiesta junto a familiares y amigos para festejar la unión.

Desde entonces, acompañaron los distintos destinos profesionales del arquero. Vivieron en Montpellier durante su paso por Francia, regresaron a España cuando Rulli defendió los colores del Villarreal y más tarde se instalaron en los Países Bajos durante su etapa en el Ajax.

En 2021 nació Luca, el primer hijo de la pareja. En la actualidad, la familia reside en la región francesa de Provenza, donde Rocío Espósito reparte su tiempo entre la crianza de su hijo, la gestión de sus negocios inmobiliarios, la práctica del running y la organización de los viajes familiares.

Lejos de ocupar un rol secundario, la esposa de Gerónimo Rulli logró construir una carrera propia y consolidarse como empresaria, demostrando que su historia va mucho más allá de ser la compañera de uno de los arqueros más reconocidos del fútbol argentino.