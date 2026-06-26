Europa está en alerta máxima mientras ola de calor se desplaza hacia el este y el sur

Un hombre se refresca durante una ola de calor, mientras que las temperaturas superiores a los 30 grados Celsius a 1.000 metros de altitud generan preocupación por el deshielo de los glaciares, en Chamonix

Por Juliette Jabkhiro, Charlotte Van Campenhout y Sam ​Tabahriti

PARÍS/ÁMSTERDAM/LONDRES, 26 jun (Reuters) - Las autoridades sanitarias de toda Europa se encontraban en alerta máxima el viernes, a medida que una ola de calor letal avanzaba por el continente, lo que motivó la prohibición del consumo de alcohol y la cancelación de manifestaciones masivas en ‌Francia, y derritió el asfalto en carreteras en Alemania.

Los científicos ‌dijeron que la ola de calor, que comenzó el 20 de junio, era la peor registrada en Europa, donde el clima está cambiando más rápido que en cualquier otro lugar del planeta.

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Las temperaturas alcanzaban máximos en Francia y el Reino Unido, donde se han batido récords para el mes de junio. Sin embargo, en Italia se preveía que el calor se intensificara durante el fin de semana, con las primeras lecturas del verano boreal de 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

París alcanzó el miércoles un récord para junio de 40,9 grados Celsius. Aunque se esperaba que las temperaturas remitieran, las autoridades se preparaban para más víctimas.

Lugares emblemáticos de interés cultural se han visto obligados a cerrar en todo el continente y la agricultura se ​ha visto afectada. En Gran Bretaña, los médicos ⁠dijeron que el calor estaba afectando a equipos críticos, como los escáneres de resonancia magnética de los hospitales.

La policía de París pidió a ‌los organizadores de grandes eventos, incluido el festival de música Solidays, que los cancelaran. Los organizadores del festival del ⁠Orgullo anunciaron que lo aplazarían.

INGLATERRA Y PAÍSES BAJOS EN CÓDIGO ROJO

El calor extremo provocó ⁠que la superficie de la autopista A2 en Alemania se deformara y se rompiera en varios carriles el jueves por la tarde. En Austria, la empresa ferroviaria nacional advirtió de que las vías del tren podrían deformarse en los próximos días.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) prorrogó por primera vez ⁠hasta un tercer día la alerta roja por calor, que abarcaba una amplia zona del sur y el este de Inglaterra, ​mientras que una temperatura de 36,9 grados Celsius supuso que se batiera el récord británico del día ‌más caluroso de junio durante tres días consecutivos.

Cientos de colegios permanecieron cerrados ‌y los servicios de emergencia de Londres indicaron que las llamadas de auxilio habían aumentado un 50%. Un adolescente falleció tras adentrarse ⁠en un lago en el centro de Inglaterra, según informó la policía.

Se emitió una alerta roja para casi todo el territorio de los Países Bajos y se cerraron muchos colegios, ya que se esperaban temperaturas de hasta 40 grados Celsius, lo que causó grandes molestias a los visitantes.

"Esperaba que hiciera 'calor', pero no tanto", comentó Ruby Prescott, una neozelandesa de 20 años, mientras esperaba encontrar un poco de frescor en el interior de la principal ​galería de arte de ‌Ámsterdam, el Rijksmuseum.

Los ventiladores eléctricos volaron de las estanterías en Gran Bretaña, y los fabricantes asiáticos de aire acondicionado informaron de un auge de las ventas en Europa. En Francia, la empresa eléctrica estatal EDF se comprometió a invertir 80 millones de euros (90 millones de dólares) en sistemas de refrigeración para colegios y guarderías.

La mayor parte del parque inmobiliario del norte de Europa, donde el clima suele ser entre frío y templado, no está construido para soportar tal calor, sino más bien para retenerlo en ⁠el interior. Según los datos más recientes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), afiliada a la OCDE, publicados en julio de 2025, la tasa de hogares con aire acondicionado en Europa sigue siendo relativamente baja, en torno al 20%.

"BLOQUEO OMEGA": OLA DE CALOR SOBRE EUROPA

La ola de calor, que ha elevado las temperaturas hasta 18 grados Celsius por encima del promedio estacional, según el Reuters Climate Monitor, está provocada por un fenómeno meteorológico conocido como "bloque Omega".

Este fenómeno atrapa una masa de aire caliente sobre determinadas regiones durante largos periodos, con aire más frío en sus bordes.

La actual ola de calor, que se ha desplazado desde la Península Ibérica hacia Europa Occidental, comenzará a cambiar de rumbo a finales de mes, afectando a Europa Central y a los Balcanes, informó la ‌Organización Meteorológica Mundial.

Los científicos dijeron que esta ola de calor sin precedentes habría sido "prácticamente imposible" sin el cambio climático provocado por el hombre, que ha hecho que las sofocantes temperaturas nocturnas de esta semana sean 100 veces más probables de lo que habrían sido hace tan solo dos décadas.

"En la región estudiada, esta ola de calor es la más severa jamás registrada", dijo el grupo de científicos climáticos World Weather Attribution en su último análisis.

LOS HOSPITALES SUFREN LA PRESIÓN

Hilary Williams, vicepresidenta clínica del Real Colegio de Médicos de Gran Bretaña, señaló que el hacinamiento y el calor en las salas de los ‌hospitales estaban sometiendo a los pacientes, al personal y a las infraestructuras a una gran presión.

"La gente tiene demasiado calor", dijo a BBC Radio, y añadió que algunos equipos críticos, como los escáneres de resonancia magnética y las máquinas de tratamiento contra el cáncer, se estaban viendo afectados por el calor.

Los médicos y el ‌personal hospitalario franceses informaron de un ⁠aumento de las llamadas de emergencia y de los tratamientos.

Patrick Pelloux, médico de urgencias en París y presidente de la Asociación Francesa de Médicos de Urgencias, confirmó que se habían producido 55 fallecimientos bajo la atención de los servicios de ​urgencias de París en un plazo de 24 horas.

"Cincuenta y cinco es una cifra enorme. Normalmente son tres o cuatro en 24 horas. Se trata realmente de un exceso de muertes (debido a la ola de calor), eso está claro".

Con información de Reuters