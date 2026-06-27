Qué canal tiene menos delay: dónde ver Argentina vs. Jordania por TV sin que te griten antes los goles en el Mundial 2026

La Selección argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio desde las 23 (hora argentina), en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo J

El partido entre Argentina vs. Jordania será uno de los más esperados de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Además de definir posiciones en la fase de grupos, el encuentro reavivó una consulta habitual entre los hinchas: qué canal tiene menor delay para evitar enterarse de los goles antes de verlos en pantalla.

Cuándo y dónde ver Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

La Selección argentina volverá a presentarse este sábado 27 de junio desde las 23 hs. para enfrentar a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial.

El encuentro podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming:

Telefe.

TyC Sports.

TV Pública.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

El duelo marcará un hecho inédito, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Jordania en toda la historia.

Hasta el momento, la Albiceleste disputó cinco partidos ante selecciones asiáticas en Copas del Mundo. El balance es favorable, con cuatro victorias frente a Corea del Sur (en México 1986 y Sudáfrica 2010), Japón (Francia 1998) e Irán (Brasil 2014), y una única derrota, el recordado 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022.

Qué canal tiene menos delay para ver el partido en vivo

Más allá de la calidad de imagen o de la comodidad de cada servicio, uno de los aspectos que más interés genera durante el Mundial 2026 es el delay, es decir, el tiempo de retraso entre lo que ocurre en el estadio y lo que finalmente aparece en la pantalla.

Las diferencias entre una señal y otra pueden parecer pequeñas, pero alcanzan para que los gritos de gol provenientes de vecinos o de otros televisores arruinen el suspenso de una jugada decisiva.

Según una medición realizada entre las distintas transmisiones disponibles en Argentina, la opción con menor demora es DSports a través del servicio satelital tradicional de DirecTV.

La señal presenta apenas entre dos y tres segundos de retraso respecto de la referencia utilizada para el análisis, lo que la convierte en la alternativa más rápida para seguir el encuentro prácticamente en tiempo real.

El ranking de las transmisiones con menos demora

Entre todas las opciones disponibles, DSports a través del servicio satelital de DirecTV aparece como la transmisión con menor retraso

Después de DSports, la segunda opción con menor delay es Telefe en televisión abierta. La transmisión del canal registra una demora aproximada de entre cuatro y cinco segundos. Aunque la diferencia resulta imperceptible para muchos espectadores, puede alcanzar para escuchar un festejo anticipado desde otra vivienda o desde un dispositivo conectado a una señal más rápida.

Más atrás aparecen TV Pública y TyC Sports, cuyas emisiones presentan un retraso estimado de entre seis y siete segundos. Si bien la experiencia continúa siendo prácticamente en vivo, durante las jugadas más importantes esas diferencias pueden hacerse evidentes, especialmente en partidos de alta expectativa como el de Argentina vs. Jordania.

Por qué existe el delay entre los distintos canales

El delay responde al proceso técnico que realiza cada empresa antes de emitir la señal. La transmisión debe pasar por diferentes etapas de procesamiento, compresión y distribución hasta llegar al televisor o dispositivo del espectador.

Además, el tipo de servicio también influye en la demora. Las transmisiones satelitales tradicionales suelen ofrecer menor retraso que algunas plataformas de streaming, donde el contenido atraviesa servidores y conexiones a internet antes de reproducirse.

Con un partido clave por delante y millones de argentinos pendientes de cada jugada, elegir la señal con menor delay puede marcar la diferencia para disfrutar el Mundial 2026 sin enterarse de los goles unos segundos antes de que aparezcan en pantalla.