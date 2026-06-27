El Gobierno de Formosa lanza una nueva capacitación gratuita en manipulación segura de alimentos

El Gobierno de Formosa lanzó una nueva edición del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, una capacitación destinada a quienes deseen obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, documento con validez en todo el territorio nacional y requisito obligatorio para desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, y corresponde a la edición número 72 de esta iniciativa de formación. Las jornadas se desarrollarán los días 2 y 3 de julio, de 8.30 a 12 horas, bajo modalidad virtual mediante la plataforma Zoom.

En esta oportunidad, la capacitación estará especialmente orientada a los emprendedores que participarán de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, con el propósito de brindarles herramientas para garantizar la elaboración y comercialización de alimentos seguros, en cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

El director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, José González, explicó que la nueva convocatoria responde al elevado interés registrado en la edición anterior, que superó las expectativas de participación. Además, destacó que la gratuidad del curso constituye una política pública sostenida por el Gobierno provincial para facilitar el acceso a la formación y promover la seguridad alimentaria.

"Esta capacitación puede ofrecerse de manera gratuita gracias a una decisión del Gobierno de Formosa. En muchas otras provincias estos cursos son arancelados y representan un costo que muchas personas no pueden afrontar", sostuvo.

El funcionario remarcó que el curso está destinado a emprendedores, elaboradores y a todas aquellas personas que intervienen en cualquier etapa de la cadena agroalimentaria, permitiéndoles incorporar conocimientos fundamentales para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Una vez finalizada la capacitación, los participantes deberán aprobar una evaluación obligatoria para acceder al Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, exigido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino para el desarrollo de actividades relacionadas con la manipulación de productos alimenticios.

Durante las dos jornadas se abordarán contenidos vinculados al Código Alimentario Argentino, las cinco claves de la inocuidad alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), alimentos libres de gluten (ALG) y buenas prácticas de manufactura (BPM), entre otros aspectos esenciales para garantizar la calidad e inocuidad de los productos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que esta iniciativa forma parte de una política permanente de capacitación y prevención orientada a fortalecer la salud pública, mejorar la calidad de los alimentos que se elaboran en la provincia y acompañar el crecimiento de emprendedores y productores locales.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera gratuita completando el formulario habilitado por la cartera sanitaria provincial, con el objetivo de acceder a una capacitación que brinda herramientas técnicas y habilita la obtención de una certificación oficial con alcance nacional.