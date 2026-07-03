Una Nueva York sofocada se prepara para la celebración de Taylor Swift y Travis Kelce

Madison Square Garden, en medio de los rumores de una boda entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Se espera que Taylor Swift y Travis Kelce pongan el broche de oro a su historia de amor de tres años este viernes con una boda en Nueva York, donde se ha vivido ‌un gran revuelo en torno al estadio que ‌acogerá a la megaestrella del pop y a uno de los mejores "ala cerradas" de la historia de la NFL.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado públicamente sus planes, la sección "Page Six" del New York Post informó el jueves, sobre la base de fuentes anónimas, que ambos ya se habían casado.

Reuters no ha podido confirmar la información. Sin embargo, la intensa presencia mediática y las vallas alrededor del Madison Square Garden de Nueva York avivaron las expectativas de un gran evento, mientras los transeúntes se detenían para hacer fotos y grabar vídeos con sus móviles.

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Los trabajadores pasaron varios días de ​esta semana descargando comida y decorados ⁠en el popular recinto de Manhattan. Se instalaron andamios con pesadas cortinas negras para impedir que la multitud ‌vea a las personas a su llegada, y un cartel colocado junto a una de las ⁠entradas el jueves advertía a quienes entraran de que mantuvieran una estricta ⁠confidencialidad.

El viernes se vio a varias personas llevando al recinto un vestido blanco enrollado en una gran bolsa de ropa.

Autoridades como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han dado a entender que algo está por suceder, y los medios de ⁠comunicación estadounidenses han informado de que la pareja tiene previsto celebrar un cóctel para 1.000 personas al ​comienzo de un largo fin de semana festivo, en el que el país celebra ‌el 250.º aniversario de su Declaración de Independencia del ‌dominio británico.

La pareja, a través de un portavoz, dijo el jueves que había donado 26 millones de dólares ⁠a varias organizaciones benéficas de la ciudad y de otros lugares esta semana.

La estrella de la música country Dolly Parton agradeció el viernes en las redes sociales a Swift y Kelce una donación de 2 millones de dólares a su organización benéfica, que envía libros gratuitos a los niños. Aunque no hizo mención alguna a una boda, la publicación de ​Parton incluía un guiño ‌juguetón a los hijos que la pareja pudiera tener en el futuro.

"Es evidente que vosotros dos habéis hecho de la generosidad una parte fundamental de vuestra vida. Así que, oye, cuando tengáis a vuestro primogénito, ¿me lo podéis dar a mí? Porque va a ser un bebé muy especial", dijo Parton.

"BODA REAL"

El evento, que está dando mucho que hablar, coincide con un calor insoportable. Se preveía que las temperaturas superaran ⁠los 37,8 grados Celsius, lo que probablemente pondrá a prueba la resistencia de los curiosos que esperan poder ver a la pareja de famosos o a sus ilustres invitados.

Frente a la casa de Swift en Manhattan, algunos de sus fans, conocidos como "Swifties", usan ventiladores portátiles para intentar refrescarse.

Alison Walsh se detuvo con su hija de 11 años —una de las "Swifties"— en el lado de la calle 31 Oeste del recinto para asomarse a través de las barricadas custodiadas por la policía hacia una gran carpa blanca.

"Cuando nos enteramos de que esto iba a suceder, quisimos estar aquí. Es lo más parecido a una boda real en Estados ‌Unidos", dijo Walsh, de 46 años, que había venido de visita desde Connecticut y también es fan de Swift.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2023, cuando Kelce intentó sin éxito conocer a Swift entre bastidores en uno de sus conciertos, pero logró captar su atención y ganarse su corazón al contar su decepción en un podcast. Ambos tienen 36 años.

A medida que la relación se consolidaba, aparecieron juntos en público en los conciertos de ella, en los partidos de los ‌Kansas City Chiefs de él y en "Saturday Night Live", lo que les llevó a anunciar su compromiso en agosto de 2025 en Instagram con el mensaje: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Una de las cantantes más exitosas de ‌todos los tiempos, autora de "Love ⁠Story" y "Shake It Off", ha ganado 14 premios Grammy y ha batido récords con una gira mundial de conciertos que la ha convertido en multimillonaria.

Kelce, uno de los jugadores más conocidos de ​la Liga Nacional de Fútbol Americano, ayudó a los Kansas City Chiefs a ganar tres Super Bowls junto al quarterback estrella Patrick Mahomes. Además, es copresentador del popular podcast sobre deporte y cultura pop "New Heights".

(Reportaje de Kurt Hall y Nathan Layne en Nueva York y de Lisa Richwine en Los Ángeles; edición de Scott Malone, Daniel Wallis, Cynthia Osterman y Deepa Babington)