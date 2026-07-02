Burlando reveló un detalle sobre Flor Peña tras la polémica con Occhiato: “Dañaron”

El abogado de Flor Peña, Fernando Burlando, reveló detalles sobre la polémica alrededor de la actriz y de Nicolás Occhiato al aire.

Tras el conflicto que se desencadenó luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información falsa que daba por muerto a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, al aire por Luzu TV, el fundador del canal Nicolás Occhiato pidió disculpas públicamente y decidió desvincular a la actriz de la marca. En ese sentido, el abogado de Peña, Fernando Burlando, confirmó que están reclamando el cumplimiento del contrato y una indemnización por daños y perjuicios.

Durante una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), el abogado explicó: “No lo digiere, pobrecita, sabe que patinó y eso no significa que no tengan que respetar un contrato, cumplir ciertas pautas y fundamentalmente no quemarla o incinerarla”.

Asimismo continuó: “Yo creo que lo movieron, tal vez, en lo que es el vínculo o la relación, los intereses y no en la consideración. Son dos personas exitosas pero a veces estas cuestiones se tienen que decidir no en caliente, bueno, esto no pasó”.

Finalmente cuando le consultaron acerca de sí se va a concretar el juicio, Burlando respondió: “Creo que sí, creo que hay un ánimo después de una propuesta que hicimos de rescindir, ellos lo quieren hacer de una manera y nosotros consideramos que no es la forma, aparte le han dañado mucho la imágen”.

El origen de la polémica entre Flor Peña y Nico Occhiato

Todo comenzó cuando, durante un programa de Luzu TV conducido por Florencia Peña, se difundió al aire la fake news de que había fallecido Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.

Poco después, la familia Messi publicó un comunicado desmintiendo totalmente la noticia y expresó su profundo malestar por la difusión de una información falsa de semejante gravedad. Tras el episodio, Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, pidió disculpas públicamente y el canal decidió levantar el programa y desvincular a Peña.

La actriz sostuvo que ella solo comunicó una información que le había llegado desde la producción mientras estaba en vivo y que fue injustamente responsabilizada por el error. Por ese motivo, inició un reclamo legal contra Luzu TV por incumplimiento de contrato, indemnización y daños y perjuicios.