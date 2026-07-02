Con USD 94,5 millones, Tucumán anunció una obra hídrica clave que abastecerá a más de 245 mil personas

Con una inversión mayor a 95,4 millones de dólares, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento de una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para Tucumán en la que optimizará el abastecimiento de agua potable a más de 245 mil ciudadanos del área metropolitana.

La ejecución tendrá un plazo estimado de 42 meses y será clave en las comunas del área metropolitana de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Tapia y Villa Carmela. El proyecto contempla una nueva captación sobre el río Vipos, una planta potabilizadora y 50 kilómetros de acueducto troncal.

"Después de 50 años podemos construir un acueducto paralelo al que hoy está funcionando. Con esta obra vamos a triplicar el abastecimiento de agua potable para Tapia, Vipos, Tafí Viejo y el norte de San Miguel de Tucumán", detalló el mandatario quién brindó más detalles de "una obra anhelada y necesaria para el norte de la provincia".

La obra quedó a cargo de la Unión Transitoria integrada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A y José Cartellone Construcciones S.A. que permite planificar una mejora integral del sistema de distribución de agua potable para acompañar el crecimiento demográfico y garantizar un servicio más eficiente.

"Esta obra traerá aparejada la generación de fuentes de trabajo. En un contexto económico complejo, Tucumán no baja los brazos y continúa planificando obras de infraestructura que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los tucumanos, vivan donde vivan", celebró el mandatario respecto a la generación de empleo que generará la inversión estatal.

Jaldo agradeció el acompañamiento de los distintos organismos y aclaró que los fondos corresponden al aporte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Nación, y Provincia.

Inversiones en la ciudad

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, remarcó la importancia de la obra en salud, agua potable, y el factor principal para evitar enfermedades en la población. "Estamos pensando en la gente, en más de 250 mil personas", detalló. En este sentido, celebró que "luego de 50 años" comenzó la recuperación del proyecto a raíz de "la decisión política" de articular los poderes nacionales y provinciales junto al sector privado.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, destacó el carácter histórico de la obra y la ubicó entre los proyectos de infraestructura hídrica más trascendentes de las últimas décadas. "El primer acueducto de Tucumán se construyó en 1929, el segundo en 1945 y el tercero en 1976. Durante los últimos 50 años no se realizaron nuevos acueductos hasta hoy 2 de julio de 2026", historizó.

"Existe una política de Estado para garantizar la provisión de agua potable. No solo impulsamos este nuevo acueducto, sino también la recuperación de los sistemas existentes y nuevas perforaciones. Pensamos en resolver los problemas actuales y en garantizar agua y calidad de vida para las próximas generaciones".

Además, agradeció el aporte realizado por particulares para posibilitar la ejecución de la obra. "Quiero agradecer públicamente a la familia Ruiz por la donación de los terrenos y la constitución de la servidumbre de paso que permitió concretar este proyecto. Ese gesto de compromiso hizo posible que este acueducto se transformara en una realidad para todos los tucumanos".

Por último, el secretario general de la Uocra, David Acosta, también tomó el micrófono y expresó: "Hoy hay un Gobierno nacional que no hace obra pública. Sin embargo, el Gobierno de la Provincia sigue ejecutando obras que realmente necesita la provincia y que generen los puestos de trabajo que nosotros necesitamos, los compañeros constructores necesitan". En este sentido, aclaró que la obra generará 150 compañeros que van a llevar el proyecto en ejecución.