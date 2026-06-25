Tucumán apuesta a Panamá como plataforma logística para llegar a nuevos mercados internacionales

El Gobierno de Tucumán dio un nuevo paso en su estrategia de inserción internacional al recibir la visita del embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, con quien autoridades provinciales analizaron oportunidades para fortalecer el comercio exterior, potenciar la logística regional y ampliar los mercados para la producción tucumana.

El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó el encuentro en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila, y la comitiva diplomática panameña.

Durante la reunión, uno de los principales ejes fue la posibilidad de utilizar la plataforma logística de Panamá como puerta de entrada para que los productos tucumanos accedan con mayor facilidad a mercados internacionales. En ese marco, también se abordó la necesidad de avanzar en la eliminación de las restricciones que aún dificultan el ingreso del limón tucumano al país centroamericano.

Acevedo destacó la importancia de la visita y sostuvo que representa una oportunidad para profundizar la proyección internacional de la provincia. "Fue una visita sumamente importante porque abre puertas no solo con Panamá, sino con el mundo, a través del Canal de Panamá", afirmó.

El vicegobernador señaló además que uno de los objetivos planteados durante el encuentro fue destrabar el ingreso del limón tucumano al mercado panameño y fortalecer las exportaciones provinciales. "Queremos que Tucumán se abra al mundo y podamos exportar más. Tenemos el compromiso de generar desarrollo y producción, y esta es una vía importantísima para lograrlo", expresó.

Por su parte, el embajador Correa Esquivel resaltó las posibilidades de cooperación entre ambas partes y puso a disposición la infraestructura logística panameña para facilitar el comercio exterior. "La plataforma logística de Panamá puede apoyar las exportaciones de Tucumán. Queremos facilitar el acceso a nuestro sistema multimodal, las zonas francas, el Canal de Panamá y toda nuestra infraestructura", aseguró.

Respecto de la producción citrícola, el diplomático manifestó su confianza en que las restricciones comerciales vigentes puedan resolverse en el corto plazo. "Creemos que las pequeñas trabas que existen para el ingreso del limón serán resueltas prontamente para que Panamá pueda beneficiarse del mejor limón de Argentina", sostuvo.

Además del comercio exterior, durante la reunión también se analizaron oportunidades de cooperación en materia científica, tecnológica y turística. En ese sentido, Correa Esquivel destacó el potencial de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres como un espacio de generación de conocimiento con posibilidades de intercambio con Panamá.

A su turno, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, explicó que la visita del embajador es resultado de los vínculos generados durante la participación tucumana en Expocomer Panamá, una de las principales ferias comerciales de la región. El funcionario indicó que, tras ese encuentro, el gobernador Osvaldo Jaldo impulsó una agenda destinada a consolidar la relación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión y comercio.

Amaya también señaló que uno de los temas analizados fue la posibilidad de posicionar a Tucumán como un centro logístico para la carga aérea regional, aprovechando la infraestructura del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo y el depósito fiscal provincial, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las exportaciones tucumanas.