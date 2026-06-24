Uruguay busca su primera victoria del Mundial contra España sin margen de error

Lamine Yamal y Marcos Llorente, de la selección española, durante el entrenamiento

Uruguay ​llega al encuentro del viernes frente a España por el Grupo H con la imperiosa necesidad de conseguir su primera victoria en el Mundial, después de que ‌dos empates convirtieran su campaña en ‌un inesperado camino lleno de obstáculos hacia las rondas eliminatorias.

La Celeste, campeona del mundo en 1930 y 1950, suma dos puntos en dos partidos tras empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde, resultados que dejaron al equipo de Marcelo Bielsa a dos puntos del líder del grupo, España, y obligada a no equivocarse ante la monarca de Europa.

Uruguay ha creado suficientes ocasiones como para sugerir que debería estar en ​una posición más ventajosa, pero ⁠los errores defensivos y las oportunidades perdidas les han obligado a tener que ‌reaccionar con contundencia en Guadalajara, donde no hay margen de error.

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Ante ⁠Cabo Verde, Uruguay se recuperó de un gol de ⁠tiro libre de Kevin Pina para ponerse adelante con goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio antes del descanso, pero el suplente Helio Varela empató alrededor de la hora ⁠de juego tras un tremendo error defensivo.

Bielsa asumió la responsabilidad por los fallos ​defensivos, pero la urgencia es compartida por toda la plantilla, ‌cuyo último partido de fase es frente ‌al equipo más fuerte del grupo.

"No dejo de creer en ellos para el ⁠viernes", dijo el exastro de la selección Luis Suárez a AUFTV. "Estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones límite porque somos uruguayos".

"Esperemos que el viernes saquen ese entusiasmo, esa energía, ese positivismo que tienen y que nos tienen acostumbrados a mostrarlo en estos momentos, ​para que ‌se siga avanzando", agregó el histórico artillero uruguayo.

CON LA IDEA DE SER PRIMEROS

España, por su parte, llega a Guadalajara con un ánimo muy diferente.

Tras comenzar con un empate 0-0 frente a Cabo Verde, el equipo de Luis de la Fuente respondió con una contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita, impulsados ⁠por el regreso de Lamine Yamal a la alineación titular.

El joven de 18 años, que se estaba recuperando de una lesión en el tendón de la corva, marcó el primer gol de España a los 10 minutos y fue sustituido en el descanso, cuando el partido ya estaba prácticamente decidido.

Mikel Oyarzabal, criticado tras una actuación discreta ante Cabo Verde, también respondió de forma contundente con dos goles y una asistencia en la primera parte.

De la Fuente dijo que ‌era una "barbaridad" cuestionar a una selección española que lleva 33 partidos invicta, y la victoria ante el equipo saudí devolvió la nitidez y la verticalidad que habían faltado en el partido inaugural.

"Nuestra idea es ser primeros. No jugamos para perder o empatar. Lo que pueda ser o no, depende de otras selecciones. Nosotros nos centramos en lo nuestro, da igual ‌quién toque", señaló el defensor español Aymeric Laporte el miércoles en rueda de prensa.

"Lo importante es jugar nuestro fútbol. Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, ‌no tanto en ellos. ⁠Es verdad que tenemos que tener referencias, pero somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo", agregó.

España lidera el Grupo H con ​cuatro puntos, dos más que Uruguay y Cabo Verde. Para el equipo de De la Fuente, el viernes representa una oportunidad para reafirmar su valía. Para Uruguay, la victoria es casi obligatoria.

Con información de Reuters