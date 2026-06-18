Tucumán superó las 200.000 dosis aplicadas de vacuna antigripal y reportó una baja en los casos

La campaña de vacunación antigripal en Tucumán superó las 200.000 dosis aplicadas en el sistema público de salud, según informó el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, quien destacó que este avance permite contar con una mayor cantidad de personas protegidas frente a las formas más graves de la enfermedad.

“Hay una buena noticia, hemos superado las 200.000 dosis de vacuna antigripal colocadas en la provincia de Tucumán, solamente nosotros, en el sector público, y eso habla de 200.000 personas protegidas de hacer una enfermedad grave”, señaló el funcionario en comunicación con medios locales.

En cuanto a la situación epidemiológica, Medina Ruiz explicó que la provincia atraviesa una etapa de estabilización, con una tendencia descendente de los casos, aunque todavía con una circulación elevada del virus: “Estamos con una tendencia a la baja, una meseta alta todavía, con varias personas con gripe, de las cuales no hay muchas graves. No tenemos saturación de terapias intensivas con cuadros respiratorios, pero todavía debemos seguir cuidándonos”.

El titular de la cartera sanitaria convocó a quienes aún no recibieron la vacuna a acercarse a los nodos de vacunación para completar los esquemas. Además, informó que este sábado, pese al feriado, continuará la vacunación en el servicio de Emergencias 107, ubicado en avenida Brígido Terán 380.

La vacuna antigripal se encuentra incluida en el calendario nacional y se aplica de manera gratuita a mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre seis y 24 meses. También está indicada para personas menores de esa edad que presenten factores de riesgo, como diabetes, enfermedades respiratorias, renales, oncológicas o tratamientos inmunosupresores.

La situación de los virus respiratorios en Argentina

La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud. El incremento es esperable para esta época del año y es provocado casi "exclusivamente" por la influenza A (H3N2), mientras que los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y neumonía presentan un ascenso en las últimas semanas.

En tanto, la bronquiolitis en menores de 2 años permanece dentro de los niveles esperados, precisó la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional. Sin embargo, hay un dato que preocupa y es la imposición de una "supergripe", provocada por el nuevo subtipo K, por sobre el Covid.

El reporte indica que en las últimas dos semanas se confirmaron 84 casos de influenza. El incremento de los casos de gripe en las consultas ambulatorias comenzó a notarse desde el 10 de mayo, ya con un 31,6% de muestras analizadas positivas para el virus.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Por otro lado, las dosis recomendadas varían por grupo: