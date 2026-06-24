Keiko Fujimori dice que buscará unir a Perú "partido en dos mitades" en su Gobierno

Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación tras ganar por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Perú, en Lima

Keiko ​Fujimori dijo el miércoles que buscará en un eventual Gobierno unir a un Perú que ha quedado "partido en dos ‌mitades", tras unas reñidas ‌elecciones que, según los resultados, le dan votos suficientes a la candidata derechista para asumir la presidencia del país.

Fujimori, que postuló por cuarta vez, dijo que para conformar su primer gabinete de ministros hará una "convocatoria abierta" con técnicos de experiencia en busca de cumplir su promesa de reducir la criminalidad y ​la profunda desigualdad entre ⁠los peruanos.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori logró ‌en la última hora del martes una ventaja insuperable ⁠frente a su rival, el izquierdista ⁠Roberto Sánchez, tras una segunda electoral el 7 de junio que tardó semanas en definirse.

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Aunque no se declaró victoriosa del balotaje, ⁠Fujimori habló sobre sus primeras medidas en un eventual ​Gobierno mientras espera el anuncio oficial del ganador ‌de los comicios, previsto a ‌mas tardar a mediados de julio según la autoridad electoral.

"Somos ⁠conscientes de que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades", dijo en una conferencia de prensa la política de 51 años, que asumiría el poder a fines de julio.

"A ​partir del ‌28 de julio, lo que ustedes van a poder ver son las acciones y son las decisiones que se van a tomar de cara no solamente para recuperar el orden, sino para enfrentar a la delincuencia ⁠y también para llevar progreso", manifestó.

Keiko Fujimori representa el regreso de una dinastía que ha suscitado el "amor y el odio" entre los votantes de un país en constante crisis, y la vuelta de una de las fuerzas políticas más dominantes y polarizadoras de las últimas tres décadas.

"Algunas agencias de noticias dan por hecho el resultado que ‌sería irreversible, y frente a estos resultados lo primero es agradecer a los peruanos, agradecer a nuestro partido", dijo.

Las elecciones se desarrollaron en medio de impugnaciones de votos, aunque observadores internacionales afirmaron que fue un proceso normal. Al 99,87% del conteo oficial, Fujimori ‌tiene un 50,12% de votos válidos, frente al 49,88% de Sánchez.

El candidato de izquierda denunció el martes, sin pruebas, un "fraude" y dijo que ‌no reconocerá un ⁠gobierno de Fujimori.

Fujimori evitó responder a su rival, pero señaló que, como el país ha quedado fragmentado, "las ​opiniones de Sánchez y su partido, con el cual hemos competido, serán importantes también para empezar este proceso de volver a unirnos como peruanos".

Con información de Reuters