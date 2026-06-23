Cristiano Ronaldo dejó un mensaje provocador tras el récord que alcanzó en el Mundial 2026: "Estoy"

Cristiano Ronaldo brilló en el Mundial 2026 con un doblete para Portugal y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral tras alcanzar un nuevo récord.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026. Después de un debut cuestionado con Portugal, el delantero respondió dentro de la cancha con dos goles en la goleada frente a Uzbekistán y, una vez terminado el encuentro, dejó un mensaje desafiante que generó repercusión en todo el mundo. El capitán portugués alcanzó un nuevo récord y aprovechó la ocasión para responder a quienes habían puesto en duda su nivel.

La selección de Portugal despejó todas las dudas con una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez mostró una versión mucho más sólida que en su estreno y tuvo como principal figura a CR7.

El delantero, que había sido uno de los apuntados tras el empate ante República Democrática del Congo, respondió de la mejor manera: con goles. El capitán portugués convirtió por duplicado y lideró una actuación que le permitió a su selección quedar momentáneamente en la cima de su zona.

La victoria no solo significó tres puntos fundamentales para Portugal, sino también una reivindicación personal para el "Bicho"o, quien había recibido fuertes cuestionamientos por parte de la prensa portuguesa e internacional tras su discreta actuación en el debut.

El mensaje provocador de Cristiano Ronaldo tras el triunfo

Una vez finalizado el encuentro en Houston, Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada. Cuando las cámaras de la transmisión oficial se acercaron para registrar los festejos, el delantero no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje directo a quienes lo habían criticado en los últimos días.

Mirando fijamente al lente, el portugués pronunció una frase breve, pero cargada de significado: "I´m back, i'm back". La reacción rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una respuesta a quienes habían cuestionado su presencia en la selección y su capacidad para seguir marcando diferencias en una Copa del Mundo a los 41 años.

El gesto también reflejó la personalidad competitiva que ha caracterizado a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera. Lejos de esquivar las críticas, eligió responder en el campo de juego y luego reforzar el mensaje frente a las cámaras.

El récord que alcanzó Cristiano Ronaldo con Portugal

Además de la victoria, la noche tuvo un valor especial para el capitán portugués por una nueva marca histórica conseguida con la camiseta de su país. El doblete le permitió transformarse en el único jugador de la historia en marcar goles en seis Mundiales y seguir agrandando una carrera que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Cada aparición de Ronaldo en el Mundial 2026 parece estar acompañada por un nuevo récord. A pesar del paso de los años, el delantero continúa sumando hitos que refuerzan su legado en el fútbol mundial. Para Portugal, además, contar con un jugador de su experiencia representa una ventaja clave en una competición donde los detalles suelen marcar la diferencia.

Las críticas que había recibido tras el debut de Portugal

El empate frente a República Democrática del Congo había encendido las alarmas en Portugal. Más allá del resultado, gran parte del foco estuvo puesto en el rendimiento de Cristiano Ronaldo. Diversos medios locales cuestionaron su influencia en el juego y algunos analistas incluso comenzaron a debatir si el histórico goleador debía seguir siendo titular indiscutido en el equipo.

La comparación con otras figuras del Mundial 2026 tampoco ayudó. Mientras Lionel Messi deslumbraba con actuaciones decisivas para la Selección Argentina, el portugués aparecía lejos de su mejor versión. Sin embargo, el partido ante Uzbekistán cambió completamente el escenario. Los dos goles de Cristiano, sumados a su liderazgo dentro del campo, devolvieron la confianza a una selección que aspira a pelear por el título.