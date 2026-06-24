Costa Rica reporta su menor cosecha de café en 55 años

FOTO DE ARCHIVO. Los trabajadores cosechan café en una plantación de San Carlos de Tarrazú

La cosecha de café de Costa Rica cayó un 12% ‌interanual en el ‌ciclo 2025-2026 y tocó su menor nivel en 55 años, golpeada por lluvias irregulares, escasez de mano de obra, el ciclo bienal del cultivo y presiones económicas sobre los productores como la ​depreciación de ⁠la moneda, informó el Instituto del ‌Café de Costa Rica, Icafe.

Los caficultores ⁠entregaron una cantidad de ⁠fruta equivalente a 1.591.979 sacos de 46 kilos, frente a 1.812.627 sacos en la ⁠cosecha 2024-2025, según datos oficiales.

"Para ​encontrar una cosecha más baja ‌que la de 2025-2026 ‌hay que retroceder a la cosecha ⁠1970-1971", dijo a Reuters Marco Araya, jefe de la Unidad de Estudios Económicos y Mercado del Icafe.

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El instituto ​explicó que ‌las lluvias irregulares alteraron los patrones de floración y el ciclo productivo en varias regiones, además de elevar la amenaza de la ⁠roya. También hubo incertidumbre por restricciones migratorias que afectaron el ingreso de recolectores panameños, clave para la cosecha.

El sector enfrenta además limitaciones económicas y un tipo de cambio desfavorable que afectó a productores que venden ‌su café en el exterior. Costa Rica exporta cerca del 85% de su producción cafetalera.

La baja se suma a una tendencia de reducción del cultivo: desde el ‌2000 ha desaparecido el 27% de las plantaciones de café del país. "Si no cambian ‌las cosas, ⁠podríamos ver la salida de 3.000 productores en el corto plazo", ​dijo en abril Gustavo Jiménez, director ejecutivo del Icafe, al reclamar mayor apoyo oficial para el sector.

Con información de Reuters