Español Oyarzabal ignora las molestias y espera que Yamal cause más caos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España vs Arabia Saudita

El delantero español Mikel Oyarzabal tiene el cuerpo dolorido, la cabeza fría y ninguna intención ‌de descansar, mientras su ‌equipo se prepara para enfrentar a Uruguay, apostando por el caos que su compañero Lamine Yamal puede provocar en el Mundial.

Oyarzabal, que impresionó con dos goles y una asistencia a Yamal en la victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita el domingo, ​dijo que las ⁠molestias que sintió tras el partido no eran ‌suficientes para quedarse fuera en el encuentro ⁠ante Uruguay que se disputará ⁠el viernes.

"Estoy bien, tengo molestias, pero como todos. Todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un ⁠poco más en un torneo como este. Estoy ​tranquilo, estoy bien", dijo Oyarzabal el ‌martes en una rueda ‌de prensa.

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Admitió que hubo un breve momento de ⁠preocupación, pero el delantero dijo que la alarma ya pasó.

"Quiero jugar, quiero tener todos los minutos posibles, me encuentro bien", agregó.

Oyarzabal espera que Uruguay demuestre ​garra y ‌espíritu competitivo, rasgos que describió como típicos de las selecciones sudamericanas.

Afirmó que España tiene que concentrarse en su propio trabajo en lugar de distraerse con las combinaciones posibles, aunque reconoció ⁠que es imposible ignorar por completo el resultado del sorteo.

España se clasificará para los dieciseisavos de final como primera de grupo si vence a Uruguay, mientras que un empate también debería bastar para pasar de ronda.

A Oyarzabal también le preguntaron por Yamal, cuya influencia en la ‌victoria ante Arabia Saudita añadió aún más emoción al entorno de la selección española. El delantero no se anduvo con rodeos en su respuesta.

"Es uno de los jugadores que más marca la diferencia en el mundo ‌en estos momentos. El caos que genera en la defensa rival nos beneficia", aseguró.

España lidera el Grupo H con ‌cuatro puntos, ⁠dos por delante de Uruguay y de la revelación Cabo Verde, que se enfrentará ​a una selección de Arabia Saudita que ocupa el último puesto con un punto.

Con información de Reuters