Nelson Castro cuestionó la decisión de Javier Milei de mantener a Adorni en sus cargos políticos al aire.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una crisis mediática dentro de la agenda política cada vez más grande. A pesar de sus errores luego de declarar su patrimonio en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Javier Milei optó por mantenerlo en el cargo de jefe de Gabinete. Este hecho trascendió rápidamente a los medios tradicionales y en ese sentido, Nelson Castro apuntó duramente contra la decisión del presidente.

Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, el periodista expresó: “Tenes un problema al cual tenes que dedicarte fuertemente. Con esto no solucionas el problema, los solucionas en toda la franja San Juan, Mendoza, Neuquén, y demás, pero el país es mucho más que eso”

Asimismo continuó: “Adorni es minúsculo, es una defensa equivocada. Sí vos defendes a Adorni, te van a estar atacando a vos, el problema sos vos, no es Adorni. O sea, dos más dos, cuatro. Fíjate vos el error del presidente sumado al otro error que ocurrió con Espert, con Adorni deberían hacer lo mismo que con Espert”.

El caso por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni es cada vez más grande

Durante su entrevista en La Nación+, Manuel Adorni intentó explicar las inconsistencias en su patrimonio al afirmar que gran parte de los fondos provienen de inversiones en bitcoin almacenadas en un pendrive o “billetera fría” que conservó durante varios años. Según sostuvo, las ganancias no coincidían con declaraciones anteriores porque habían sido omitidas y recién ahora serían incorporadas formalmente.

Gracias a este error, la Casa Rosada ya encontró un reemplazo para Manuel Adorni. Sin embargo, el funcionario oficialista continuará desempeñándose como jefe de Gabinete. La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político, ya que en las últimas semanas habían circulado versiones y especulaciones sobre una posible salida de Adorni de su cargo.