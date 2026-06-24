En tres años, el Gasoducto Néstor Kirchner ya ahorró casi cuatro veces su inversión

A tres años de su puesta en operación, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, rebautizado por el gobierno entreguista de Javier Milei como Gasoducto Perito Moreno, acumuló un ahorro de divisas que equivale a casi cuatro veces la inversión realizada para su construcción. Así lo demuestra un informe elaborado por la Fundación Encuentro, que calculó que la obra permitió evitar importaciones energéticas por 9.122 millones de dólares frente a una inversión inicial de 2.300 millones de dólares, sin contabilizar el IVA.

Los datos buscan ahondar la discusión económica sobre el papel de la obra pública en sectores estratégicos y el impacto que tienen las inversiones de infraestructura sobre la restricción externa, uno de los problemas estructurales que históricamente condicionó el crecimiento de la economía argentina.

Según el informe, desde su entrada en funcionamiento el gasoducto inyectó alrededor de 17.000 millones de metros cúbicos de gas natural al sistema energético nacional y permitió reducir significativamente las compras externas de Gas Natural Licuado (GNL), gasoil, fueloil, gas proveniente de Bolivia y energía eléctrica adquirida a Brasil y Uruguay.

"Por cada dólar invertido, la Argentina ahorró casi cuatro en divisas", sostiene el trabajo. En términos concretos, la relación entre inversión y ahorro arroja un retorno de 3,97 veces sobre los recursos destinados a la construcción de la obra.

La magnitud del resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una fuerte reducción de la inversión pública bajo el argumento de alcanzar el equilibrio fiscal.

Una obra estratégica

La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner comenzó durante la gestión del Frente de Todos y fue inaugurada en julio de 2023. La obra fue ejecutada por Energía Argentina (ENARSA) y permitió conectar la producción de Vaca Muerta con los principales centros de consumo del país, ampliando de manera sustancial la capacidad de transporte del sistema gasífero nacional.

El informe destaca que la construcción se completó en apenas diez meses, un plazo excepcional para una infraestructura de esa magnitud. Más precisamente, la ejecución demandó 302 días y contó con un componente nacional del 81 por ciento, un dato que permitió movilizar cadenas industriales vinculadas a la metalurgia, la construcción, el transporte y los servicios especializados.

"La obra se construyó en apenas diez meses, precisamente en 302 días, con el 81% de la obra realizada por la industria argentina", señala el documento. La iniciativa estuvo bajo la órbita del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y de la Secretaría de Energía conducida por Flavia Royón. La coordinación operativa quedó a cargo de Agustín Gerez, presidente de ENARSA durante ese período.

Desde los sectores que impulsaron el proyecto sostienen que el gasoducto sintetiza una estrategia de desarrollo vinculada al aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. "Era el respaldo a una idea potente: dotar al país de reglas claras para desarrollar sus recursos como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno", remarca el informe.

Los beneficios económicos no se limitaron a la sustitución de importaciones. El trabajo también pone el foco sobre el impacto en materia laboral. Durante la etapa de construcción, el proyecto movilizó aproximadamente 48.800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos asociados a la obra.

A ello se suman los empleos vinculados al desarrollo gasífero en Vaca Muerta que fueron posibles gracias a la ampliación de la capacidad de transporte. Según las estimaciones presentadas, hacia 2026 el gasoducto sostendrá 12.750 puestos de trabajo acumulados, de los cuales 2.770 corresponden a empleos directos y 9.980 a puestos indirectos.

Durante años, la producción creciente de Vaca Muerta convivió con limitaciones de infraestructura que impedían transportar mayores volúmenes de gas hacia los centros de consumo. Como consecuencia, el país debía importar combustibles más caros para cubrir la demanda interna, especialmente durante los meses de invierno.

La puesta en marcha del gasoducto permitió comenzar a revertir esa situación. Sin embargo, el propio informe reconoce que la infraestructura todavía no alcanzó todo su potencial debido a que la segunda etapa prevista originalmente no fue ejecutada. "El gasoducto no resolvió por sí solo toda la dependencia: en invierno todavía importamos, porque resta ejecutar la segunda etapa de la obra, que estaba proyectada, pero que frenó el actual gobierno nacional", señala el documento.

Esa segunda fase contemplaba la extensión de la capacidad de transporte hacia el centro y norte del país, permitiendo incrementar aún más el aprovechamiento del gas proveniente de Vaca Muerta y profundizar la reducción de importaciones energéticas.

El informe también recuerda que la estrategia energética argentina había recibido reconocimiento internacional incluso antes de la inauguración de la obra. Durante una presentación realizada por Sergio Massa en el Baker Institute de la Universidad de Rice, en Houston, especialistas de esa institución calificaron el programa energético argentino como "meritorio" y "acorde con el potencial de Vaca Muerta".

A tres años de su inauguración, los números muestran que el Gasoducto Néstor Kirchner no sólo permitió reducir importaciones y fortalecer el abastecimiento energético interno. También se convirtió en un caso concreto para medir el impacto económico de una obra pública estratégica sobre la balanza de pagos, el empleo y la actividad productiva.