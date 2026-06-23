CABA limitó el impacto de los paros: decretó servicio mínimo para subtes, colectivos y recolección

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó este martes que el transporte público, los hospitales, las escuelas y la recolección de residuos del distrito deberán garantizar un mínimo de servicios durante conflictos gremiales y medidas de fuerza. La medida se ampara en nuevas definiciones que dio la reforma laboral de Javier Milei, que permite catalogar a actividades como "esenciales" o de "importancia trascendental".

A través del decreto 230/2026, la gestión porteña buscará garantizar niveles mínimos de prestaciones que van del 50 al 75% de su funcionamiento operativo. Según se explica en el texto, la nueva normativa se adhiere a las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que agrega las categorías de "esencial" y "actividades de importancia trascendental", e impone la obligatoriedad de prestar servicios mínimos.

En concreto, la recolección de residuos fue clasificada como un servicio esencial y deberá cumplir con el mantenimiento de al menos el 75% de su operatividad normal durante días de protesta. Por otro lado, se definió que los colectivos, subtes y premetro, son una actividad de "importancia trascendental" que debe asegurar una cobertura del 50%.

"Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden.", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.

El decreto de Jorge Macri lleva la firma de los ministros de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny. En un comunicado, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia porteño, recibió la orden de "arbitrar los medios necesarios y convocar a las partes involucradas para asegurar el estricto cumplimiento de los porcentajes fijados por la normativa vigente".

Las críticas a Milei

Pese a que su distrito se apoyó en la reforma laboral mileísta para establecer este decreto, Jorge Macri volvió a alertar por las dificultades económicas de las familias para el "día a día" y reiteró que el consumo en las grandes ciudades es "lo más tenso" de la coyuntura actual. También le sugirió a Milei que "hay que resolver lo antes posible" el caso de Manuel Adorni porque "mete ruido y complica" la gestión.

"Lo más tenso es el consumo en las grandes ciudades, el día a día. Está tenso el dinero disponible de la clase media baja para otros consumos que no son los que no podés evitar como gastos fijos, alquiler, expensas, plan privado, escuela, patente", enumeró Jorge Macri en diálogo con Infobae.

Por otro lado, al ser consultado por el escándalo de Adorni, investigado por la Justicia por sus inconsistencias para explicar su patrimonio, el jefe de Gobierno porteño fue tajante: "Es un tema que hay que resolver lo antes posible".

"La gente tiene que sentir que va a estar mejor, y eso requiere gestión. Esto mete ruido, complica, y eso a mí me preocupa. Después, cómo cada uno arma su equipo es decisión de cada uno", concluyó.