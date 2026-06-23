DT Cannavaro asume responsabilidad de goleada de Uzbekistán ante Portugal

El entrenador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, asumió la responsabilidad de la derrota 5-0 ante Portugal el martes por el Grupo K del Mundial, pero insistió en que la suya es una selección en crecimiento y que esta amarga experiencia en Houston les hará mejores.
El equipo de Cannavaro está al borde de la eliminación en su debut en un Mundial, tras haber perdido ante Colombia, y el sábado le espera el último partido contra la República Democrática del Congo, en el que la victoria es imprescindible para mantener vivas sus exiguas esperanzas de pasar a los dieciseisavos de final.
"Lo han intentado todo, lo han dado todo, estoy muy orgulloso", declaró Cannavaro a periodistas. "Tenemos que seguir creyendo hasta que matemáticamente ya no podamos pasar".
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Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, afirmó que la culpa de la derrota debe recaer sobre él y no sobre sus jugadores.
"Toda mi vida he asumido la responsabilidad, como jugador y como entrenador. Si hemos perdido 5-0, es porque hoy he cometido errores yo, y no ellos (los jugadores)", afirmó.
"Es nuestra primera participación en un Mundial. Les he dicho a los jugadores que pueden fallar un pase y cometer errores. Porque debo darles la confianza necesaria para que lo intenten y mejoren".
A Uzbekistán le anularon un magnífico gol de Azizjon Ganiev cuando el marcador iba 2-0, por una falta cometida en la jugada previa, y Cannavaro admitió que eso desmoralizó a su equipo.
"El gol anulado realmente afectó a nuestra confianza", afirmó. "Fue una pena porque empezamos a jugar igual que contra Colombia, con audacia".
"Les pedí que fueran más valientes, que jugaran al fútbol y que no tuvieran miedo. Si tienes esa mentalidad, puedes crecer como equipo y crecer individualmente. Estamos aquí para ganar experiencia, aunque perdamos".
Con información de Reuters