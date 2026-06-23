DT Cannavaro asume responsabilidad de goleada de Uzbekistán ante Portugal

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán

El entrenador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, asumió la responsabilidad de la derrota ‌5-0 ante Portugal ‌el martes por el Grupo K del Mundial, pero insistió en que la suya es una selección en crecimiento y que esta amarga experiencia en Houston les hará mejores.

El equipo de Cannavaro está al borde de la eliminación en ​su debut ⁠en un Mundial, tras haber perdido ante ‌Colombia, y el sábado le espera el ⁠último partido contra la ⁠República Democrática del Congo, en el que la victoria es imprescindible para mantener vivas sus exiguas esperanzas ⁠de pasar a los dieciseisavos de ​final.

"Lo han intentado todo, lo han ‌dado todo, estoy muy ‌orgulloso", declaró Cannavaro a periodistas. "Tenemos que seguir creyendo ⁠hasta que matemáticamente ya no podamos pasar".

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Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, afirmó que la culpa de la derrota debe ​recaer ‌sobre él y no sobre sus jugadores.

"Toda mi vida he asumido la responsabilidad, como jugador y como entrenador. Si hemos perdido 5-0, es porque hoy he cometido ⁠errores yo, y no ellos (los jugadores)", afirmó.

"Es nuestra primera participación en un Mundial. Les he dicho a los jugadores que pueden fallar un pase y cometer errores. Porque debo darles la confianza necesaria para que lo intenten y mejoren".

A Uzbekistán le anularon ‌un magnífico gol de Azizjon Ganiev cuando el marcador iba 2-0, por una falta cometida en la jugada previa, y Cannavaro admitió que eso desmoralizó a su equipo.

"El gol anulado realmente afectó ‌a nuestra confianza", afirmó. "Fue una pena porque empezamos a jugar igual que contra Colombia, con audacia".

"Les pedí ‌que fueran más ⁠valientes, que jugaran al fútbol y que no tuvieran miedo. Si tienes ​esa mentalidad, puedes crecer como equipo y crecer individualmente. Estamos aquí para ganar experiencia, aunque perdamos".

Con información de Reuters