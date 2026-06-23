Duro golpe en Francia: Didier Deschamps se va del Mundial 2026 por una pérdida familiar

Francia recibió una noticia que eclipsó momentáneamente su gran presente en el Mundial 2026. Didier Deschamps, entrenador del seleccionado francés, debió abandonar la concentración tras el fallecimiento de su madre y viajará de inmediato a su país para acompañar a su familia, por lo que no estará al frente del equipo en el próximo compromiso ante Noruega.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó este martes el fallecimiento de la madre del entrenador y confirmó que el seleccionador nacional regresará a Francia para participar de las ceremonias de despedida junto a su familia. La noticia generó un fuerte impacto dentro del plantel, que se encuentra concentrado en Estados Unidos disputando la Copa del Mundo.

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", informó la FFF en un mensaje publicado en su página oficial.

Quién dirigirá a Francia ante Noruega

Ante la ausencia de Deschamps, la conducción técnica del seleccionado quedará en manos de su histórico colaborador Guy Stéphan. La decisión fue comunicada oficialmente por la Federación Francesa de Fútbol, que detalló que el propio entrenador delegó la responsabilidad en su asistente de máxima confianza hasta que pueda reincorporarse al grupo.

"Didier Deschamps ha confiado a su segundo entrenador, Guy Stéphan, la responsabilidad de dirigir al equipo hasta su regreso", explicó la entidad en un comunicado. La federación también solicitó respeto y discreción para acompañar al DT en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Un golpe inesperado para una de las candidatas al título

La noticia llega en un momento particular para Francia. El equipo ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se perfila como uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Bajo el liderazgo de "Didi", los franceses lograron superar la fase inicial mostrando solidez defensiva, jerarquía individual y experiencia en partidos de alta exigencia.

Ahora, el objetivo será cerrar el Grupo I en la primera posición cuando enfrenten a Noruega, una selección que cuenta con figuras de primer nivel como Erling Haaland. Más allá de la situación deportiva, dentro del plantel reconocen que el foco principal está puesto en acompañar emocionalmente a su entrenador.

La importancia de Deschamps para Francia trasciende cualquier resultado puntual. El exmediocampista se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del fútbol francés. Como jugador fue capitán del equipo que conquistó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000. Años más tarde, ya como entrenador, llevó nuevamente a Francia a la cima del mundo con el título obtenido en Rusia 2018.

Además, alcanzó la final del Mundial de Qatar 2022 y mantuvo al seleccionado entre las principales potencias internacionales durante más de una década. Su liderazgo, capacidad de gestión y experiencia son considerados pilares fundamentales dentro de la estructura deportiva francesa.

Francia buscará una victoria dedicada a su entrenador

Mientras Deschamps se encuentra junto a su familia, Francia intentará enfocarse en el aspecto deportivo para cerrar la fase de grupos de la mejor manera. El próximo desafío será este viernes 26 de junio frente a Noruega en Foxborough, Massachusetts, un encuentro que definirá el liderazgo de la zona y que tendrá un fuerte componente emocional para todo el plantel.

Los jugadores saben que una victoria podría transformarse en un homenaje especial para el entrenador que los condujo durante tantos años y que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. En medio de la intensidad del Mundial 2026, la noticia recordó que detrás de los resultados, las estadísticas y la competencia también existen historias humanas que impactan profundamente a quienes forman parte del deporte.