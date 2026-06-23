EEUU busca mantener su racha en el Mundial frente a una Turquía ya eliminada

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Estados Unidos

Estados Unidos intentará mantener su racha y evitar que varios jugadores importantes sean sancionados cuando se enfrente a una ‌Turquía ya eliminada en su ‌último partido del Grupo D del Mundial, que se disputará el jueves en el Estadio de Los Ángeles.

Los estadounidenses se aseguraron el primer puesto con dos victorias consecutivas al inicio de su campaña, incluida la de 2-0 sobre Australia el viernes en Seattle, que terminó con un estadio lleno entonando "Take Me Home, Country Roads", de John Denver, para despedir al ​equipo.

El ambiente fue ⁠muy diferente más tarde ese mismo día en Santa Clara, donde las ‌esperanzas de Turquía se desvanecieron tras caer por 1-0 ⁠ante Paraguay, su segundo partido consecutivo sin ⁠anotar en un torneo marcado por la falta de acierto del equipo.

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Aunque el encuentro ya no tiene ninguna importancia en la clasificación, el seleccionador estadounidense, ⁠Mauricio Pochettino, aún tiene decisiones que tomar, ya que el ​delantero Folarin Balogun, el centrocampista Tyler Adams y los ‌defensores Chris Richards y Antonee Robinson ‌acumulan tarjetas amarillas.

Cualquier jugador que reciba dos tarjetas amarillas durante los ⁠tres partidos de la fase de grupos quedará sancionado para el siguiente encuentro, lo que significa que es probable que Pochettino dé descanso o limite los minutos de juego de este cuarteto antes de que ​Estados Unidos comience ‌la fase eliminatoria el 1 de julio en Santa Clara.

¿JUGARÁ PULISIC?

Esto podría abrir la puerta a que los jugadores menos habituales demuestren su valía, al tiempo que le daría a Pochettino la oportunidad de gestionar la forma física de su figura, ⁠Christian Pulisic.

El delantero no ha jugado desde que fue sustituido en el descanso del primer partido frente a Paraguay por una lesión en la pantorrilla izquierda, aunque esta semana ha vuelto a entrenar con el equipo al completo.

Pochettino alineó a Ricardo Pepi en su lugar ante Australia y ahora debe decidir si le da minutos a Pulisic contra Turquía o si lo mantiene en ‌el banquillo por precaución.

Los jugadores estadounidenses afirmaron el martes que estaban decididos a no bajar el nivel.

"No quieres llegar a la fase eliminatoria con mal sabor de boca por cómo fue el último partido", dijo el extremo Max Arfsten.

"Así que, aunque hayamos pasado de ronda, no creo que eso cambie nada ‌en cuanto a la preparación o la mentalidad. Es muy importante intentar seguir aprovechando la racha de buen rendimiento".

Turquía, que participa en su primer Mundial en ‌24 años, estará ⁠desesperada por evitar volver a casa sin ninguna victoria y ni siquiera un gol. Para un equipo que llegó con ​grandes expectativas, la victoria sobre los coanfitriones no salvaría su campaña, pero al menos suavizaría el golpe de la eliminación prematura.

Con información de Reuters