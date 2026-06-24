El rotundo cambio de Spotify que te permitirá conseguir entradas antes que nadie

Spotify presentó una nueva función que promete cambiar la forma en que los fanáticos consiguen entradas para recitales. La plataforma anunció el lanzamiento de Reserved, una herramienta integrada en la aplicación que permitirá acceder a tickets exclusivos antes de que salgan a la venta general. La novedad apunta a resolver uno de los principales problemas de la industria musical actual: la reventa y las dificultades para conseguir lugares en conciertos de alta demanda.

La iniciativa surge después de casos recientes de ventas masivas de entradas que dejaron a miles de seguidores sin la posibilidad de asistir a shows de artistas muy populares. Para evitar que los tickets terminen en manos de revendedores o compradores ocasionales, Spotify desarrolló un sistema que recompensa a quienes realmente escuchan y siguen a sus músicos favoritos.

Cómo funciona Reserved, la nueva herramienta de Spotify

La función fue creada en colaboración con Ticketmaster y consiste en reservar una cantidad limitada de entradas exclusivamente para usuarios de Spotify. Sin embargo, no cualquier persona podrá acceder a ellas.

Según explicó la compañía, las invitaciones estarán dirigidas a los oyentes más comprometidos de cada artista. Para determinar quiénes son esos fans, Spotify analizará distintos factores vinculados a la actividad dentro de la plataforma, como la frecuencia de reproducción de canciones y las veces que el usuario comparte contenido relacionado con el músico.

La empresa también confirmó que algunos de los criterios exactos permanecerán en secreto para evitar manipulaciones en las estadísticas de escucha. De esta manera, busca garantizar que las entradas lleguen a quienes realmente siguen la carrera del artista y consumen su música de forma habitual.

Qué hay que hacer para recibir una invitación

Una de las ventajas de Reserved es que no requiere inscripción previa. Spotify indicó que el sistema ya se encuentra activo y funciona automáticamente. La aplicación utiliza la ubicación del dispositivo para identificar si el usuario es elegible para acceder a entradas de conciertos que se realicen cerca de donde reside.

Si una persona resulta seleccionada, recibirá una notificación dentro de la app o un correo electrónico. A partir de ese momento contará con aproximadamente 24 horas para comprar hasta dos entradas antes de que la oportunidad pase a otro usuario. Además, los tickets se ofrecerán al precio original y antes de la venta oficial en otras plataformas.

Por ahora, Spotify aclaró que la disponibilidad será limitada y que Reserved no estará habilitado para todos los artistas ni en todos los mercados. Aun así, la herramienta representa un nuevo intento de acercar a los músicos con sus seguidores más fieles y reducir el impacto de la reventa en los grandes eventos musicales.