Un caso judicial, TOC y dramas vinculares: la miniserie española que está en el puesto 3 de Netflix en Argentina

Perdiendo el Juicio es una serie perfecta para maratonear.

El catálogo de Netflix sumó un nuevo fenómeno que no para de escalar posiciones en las preferencias del público local. Se trata de Perdiendo el juicio, una producción española de drama legal que ya se ubicó firmemente en el puesto 3 de lo más visto en Argentina. Con un ritmo ágil, giros inesperados y un marcado conflicto psicológico, la ficción se consolidó como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana.

Creada y escrita por los guionistas Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y Atresplayer, la serie cuenta con la producción de Boomerang TV. Tras su exitoso paso por las pantallas europeas luego de su estreno original a principios de 2025, la historia desembarcó en la plataforma de streaming para capturar la atención global gracias a una trama que combina la adrenalina de los tribunales con la superación personal.

La trama sigue los pasos de Amanda Torres, interpretada por la actriz Elena Rivera, una brillante abogada penalista que se desempeña en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Sin embargo, su prometedor futuro se desmorona tras una tragedia personal que le provoca un colapso nervioso irreversible. Como consecuencia, Amanda desarrolla un severo trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que fractura por completo su realidad: pierde su empleo, se separa de su marido César (Miquel Fernández) y se recluye en un aislamiento absoluto.

El punto de giro de la serie ocurre cuando las circunstancias económicas y familiares la fuerzan a romper su encierro y a volver al ruedo laboral. Amanda deberá aceptar una oferta para colaborar en la firma de abogados liderada por Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro), un colega de perfil sumamente contrapuesto que prefiere resolver los conflictos mediante negociaciones informales fuera de las salas de justicia, evitando a toda costa las complejidades de un juicio oral.

Perdiendo el Juicio.

Esta forzada sociedad profesional obligará a la protagonista a confrontar sus propias limitaciones psíquicas mientras intenta recuperar el prestigio perdido en un entorno hostil. La química entre el elenco y el tratamiento de la salud mental dentro de un thriller judicial dinámico son los pilares que convirtieron a Perdiendo el juicio en el último gran maratón recomendado de la temporada.

Elenco de Perdiendo el Juicio