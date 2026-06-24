Es uno de los asentamientos más antiguos de Argentina y fue elegido para competir entre los mejores del mundo: el pintoresco pueblo del 1700

A 2000 metros sobre el nivel del mar, entre selvas, valles áridos y una historia jesuítica latente, se encuentra uno de los pueblos más pintorescos de Tucumán: Tafí del Valle. Se trata de una joya argentina que representará al país en la competencia de la ONU que, a finales de este 2026, elegirá al mejor pueblo turístico del mundo.

Así es Tafí del Valle, el histórico pueblo argentino de Tucumán

Tafí del Valle es uno de los asentamientos más antiguos del país y cuenta con alrededor de 8.800 habitantes. El destino tucumano conserva la historia jesuítica y sus pobladores mantienen tradiciones ancestrales y la identidad originaria en su día a día.

El nombre original es Taktillkta, que proviene de la lengua ancestral cacán hablada por diaguitas y calchaquíes y quiere decir “Pueblo de la Espléndida Entrada”. La denominación hace referencia a que, una vez que llegan, los visitantes son sorprendidos por la inmensidad del Dique La Angostura, que a su vez está enmarcado por el imponente cerro Ñuñorco.

Una vez en el centro urbano, es posible alojarse en estancias históricas relacionadas al pasado jesuita de estilo colonial. El sitio también conta con hoteles, hosterías, cambañas y espacios de camping para recreaciones o escapadas.

La localidad tucumana fue elegida por primera vez, junto a otros siete pueblos del país, para representar a Argentina en la iniciativa Best Tourism Villages, de ONU Turismo. El objetivo es premiar a aquellos destinos de turismo rural donde los bienes, recursos culturales y naturales resultan reconocibles para los visitantes y, además, se apuesta al turismo responsable con la conservación de la identidad local, la protección del paisaje y el impulso a las economías regionales.

Qué cosas se pueden hacer en Tafí del Valle: el legado jesuítica para ver de cerca

Tafí del Valle cuenta con muchas actividades turísticas, no solo para conocer el territorio y sus paisajes, sino las costumbres y la historia de sus habitantes. Una de las cosas imperdibles para hacer es visitar el Museo Jesuítico La Banda que se encuentra en una histórica estancia creada en 1718. Se trata de un pedazo clave del patrimonio local.

También cuenta con la Ruta del Artesano, un circuito autoguiado que recorre talleres donde es posible conocer técnicas de trabajo en telar con tintes naturales, piedra y arcilla, transmitidas de generación en generación por las familias vallistas.

Además, el pueblo cuenta con sitios de comida regional, ideales para probar empanadas, humitas, tamales y locro en diferentes versiones. Para quienes buscan actividades de aventura, el lugar ofrece la posibilidad de realizar cabalgatas, travesías, trekking y mountain bike entre los cerros, cascadas y ríos.

A 15 kilómetros del pueblo se encuentra la Reserva Provincial Los Menhires, que resguarda alrededor de 130 grandes monolitos pétreos tallados por los antiguos habitantes del valle. Se trata de históricos restos vinculados a cultos de fertilidad y deidades naturales. Sin embargo, no es la única joya turística cercana, sino que Tafí del Valle también es la entrada para conocer todo el Valle Calchaquí tucumano.

Cerca del pueblo se encuentra El Mollar donde está emplazado el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires y pueden verse de cerca las huancas, monumentos ancestrales pertenecientes a la cultura Tafí.

¿Cómo se puede llegar a Tafí del Valle?

Tafí del Valle se encuentra a 107 kilómetros de San Miguel de Tucumán y, desde allí, se puede acceder mediante la ruta provincial 307, que serpentea a través de la selva de yungas con más de 1200 curvas y contracurvas. El camino de arribo al lugar es una experiencia en sí misma, por el paisaje que cambia y pasa de llamativas yungas hasta la aridez característica del valle.