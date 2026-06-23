Todos estos encuentros pertenecían a la segunda fecha de fase de grupos del Mundial 2026.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) habilitó la vuelta del prode por el Mundial 2026 y dos personas se convirtieron en los primeros ganadores al repartirse un pozo acumulado de más de $16 millones. Los apostadores registraron sus boletas en los barrios porteños de Mataderos y Villa Devoto, que demostraron tener una precisión asombrosa.

Para quedarse con el premio, acertaron los resultados exactos de una combinación de partidos: Estados Unidos vs. Australia (2-0), Escocia vs. Marruecos (1-0), Brasil vs. Haití (3-0) y Paraguay vs. Turquía (1-0). Todos estos encuentros pertenecían a la segunda fecha de fase de grupos del Mundial 2026. Cada apostador se llevó un total de $ 8.038.440.

¿Cómo jugar al Prode Mundial?

Los apostadores deberán acercarse a una agencia oficial, escanear con su celular el código QR disponible, completar sus pronósticos y presentar el código generado para que el agenciero registre la apuesta. Cada jugada tiene un costo de $2000 y agrupa eventos de cuatro partidos específicos.

Una vez registrada la apuesta, "el apostador deberá acertar el resultado exacto de cuatro partidos para alzarse con el pozo acumulado que crece si no se registran ganadores en el evento anterior", explicó la Lotería de la Ciudad. El resultado de cada encuentro se determina al finalizar el tiempo reglamentario, incluido el tiempo adicional y suplementario, sin considerar las definiciones por penales.

El torneo se desarrolla a lo largo de siete semanas, con un total de 26 eventos. Los valores de apuesta y los pozos asegurados escalan según la instancia: durante la fase de grupos (eventos 1 al 18), la apuesta es de $2000 y el pozo asegurado de $ 5.000.000; en 16avos a cuartos de final (eventos 19 al 25), $3000 y $ 7.500.000; y en la semifinal y final (evento 26), $5000 con un pozo asegurado de $20.000.000.

Según informaron los organizadores, en la última instancia se activará la modalidad Sale o Sale; en caso de que no haya ganadores con cuatro aciertos, el premio se otorgará a quienes hayan conseguido la mayor cantidad de aciertos posible, descendiendo progresivamente hasta encontrar a los ganadores.

Para estos últimos encuentros decisivos se tomará en cuenta el resultado final con el alargue incluido, aunque no hará falta adivinar quién pasará en caso de que haya una definición por penales. Las apuestas se pueden realizar de forma anticipada para cualquiera de los partidos del torneo, tanto en las agencias oficiales de la Ciudad como a través de la plataforma online.