Se terminó el misterio: la hija de Piñón Fijo publicó una foto de su papá sin maquillaje

La hija de Piñón Fijo, Solcito Fijo, compartió un emotivo video por el Día del Padre que revela la identidad del músico infantil.

En el marco del Día del Padre, la hija de Fabián Alberto Gómez (más conocido como Piñón Fijo), Ana Sol Fijo, compartió un tape nostálgico que revela la verdadera identidad de la estrella infantil.

En el archivo de video, grabado a comienzos de los años ’90 y pensado originalmente para el canal infantil Cablín, puede apreciarse por primera vez el proceso de transformación de Fabián Gómez en su emblemático personaje.

Asimismo, en el fragmento también aparecen Solcito y su hermano Jeremías Fijo cuando eran niños, sentados en un banco del Parque Sarmiento. La descripción de esa toma indica “aburridos”, para luego dar paso a la escena en la que Piñón Fijo aparece llevando diversión al lugar.

La jóven además expresó en la descripción del video: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.

La verdadera identidad de Piñón Fijo

Uno de los aspectos más impactantes del material es que muestra a Fabián Gómez completamente desmaquillado, algo inédito para el público hasta ese momento. En el video puede verse al artista antes de caracterizarse como Piñón Fijo, dejando al descubierto el rostro que durante años permaneció oculto detrás del maquillaje y la histórica nariz roja que identificaron al personaje.

La viralización del video generó un inmediato revuelo en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa al descubrir este lado poco conocido del músico infantil. Durante gran parte de su carrera, la identidad de Piñón Fijo estuvo rodeada de un gran misterio, ya que el personaje era prácticamente inseparable de su personaje ficticio.

