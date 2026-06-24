La tecnología que permite levantar casas en 24 horas.

La industria de la construcción está viviendo un cambio acelerado gracias a nuevas tecnologías que buscan hacer más eficientes y sustentables los procesos. Entre ellas, la impresión 3D aplicada a la arquitectura se destaca como una de las innovaciones más prometedoras y disruptivas del sector.

El método es similar al de una impresora 3D común, pero a escala mucho mayor: una estructura robótica va “dibujando” capa por capa las paredes y muros hasta completar la vivienda. Según las empresas que desarrollan esta tecnología, la estructura básica de una casa puede levantarse en menos de 24 horas, lo que supone una reducción notable en los tiempos de obra.

Cómo funcionan las impresoras 3D para la construcción

Estas grandes impresoras robotizadas trabajan siguiendo planos digitales y construyen directamente en el terreno, eliminando buena parte de los procesos tradicionales de construcción. Esto no solo promete abaratar costos, sino también minimizar el impacto ambiental, al optimizar el uso de materiales y energía.

La impresión 3D en construcción ya se aplicó en proyectos reales, como viviendas sociales y desarrollos experimentales en Estados Unidos y varios países de América Latina.

En ese sentido, en Argentina, la Universidad Nacional de La Plata impulsa proyectos concretos enfocados en vivienda social, utilizando sistemas de impresión con hormigón a gran escala, algo que puede ayudar mucho a la situación habitacional que viven muchas familias en nuestro país.

Aunque esta tecnología aún se encuentra en una etapa de expansión y perfeccionamiento, en la actualidad dejó de ser un concepto solo experimental para convertirse en una herramienta real que demuestra que se pueden reducir significativamente los costos y los tiempos en obra.

Por otra parte, la adopción masiva de la impresión 3D en construcción dependerá de factores clave como la regulación de los códigos de edificación, la capacitación de profesionales y la adaptación de estos sistemas a distintos ambientes urbanos y condiciones climáticas. Estos aspectos marcan el ritmo de crecimiento, que por ahora avanza de forma progresiva y que también varía según cada territorio.

El potencial de esta innovación con tecnología 3D es difícil de ignorar: al combinar automatización, eficiencia y sustentabilidad, abre la puerta a un cambio profundo en la manera de diseñar y construir viviendas en el futuro cercano, con beneficios tanto para la industria como para la sociedad, dejando atrás la clásica construcción con ladrillos y compitiendo con otras alternativas modernas como las viviendas modulares.