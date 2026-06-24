Ver Marruecos y Haití en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Haití juega su último partido del Mundial 2026. (Crédito de foto: Agencia EFE)

La Copa del Mundo 2026 transita jornadas definitorias en su fase de grupos y la expectativa se concentra en el desenlace del Grupo C. El combinado de Marruecos medirá fuerzas contra el seleccionado de Haití, en un compromiso donde los africanos intentarán sellar su pasaporte a la próxima instancia del campeonato mundial. Este esperado encuentro se desarrollará el próximo miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas de Argentina en las instalaciones del célebre Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), en los Estados Unidos.

Las amenazas virtuales de los servidores clandestinos

A raíz del enorme interés que despierta el cierre de esta zona en el torneo, las ofertas de enlaces alternativos de dudosa procedencia se propagan en la red. Pese a esto, intentar seguir el juego en directo mediante plataformas ilegítimas como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV constituye una determinación sumamente imprudente debido a su carácter fuera de la ley.

Al inclinarse por estas vías fraudulentas, el público pone en severo riesgo la integridad de sus respectivos dispositivos de uso personal. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas como pantallas para la distribución masiva de códigos maliciosos y troyanos informáticos. Los usuarios que ingresan a dichos servidores corren el peligro real de padecer la sustracción de contraseñas de correos, información financiera y datos bancarios. A esto se le suma un funcionamiento técnico deficiente, caracterizado por caídas de imagen y notorios retrasos en la transmisión.

Marruecos enfrentará a Haití en fase de grupos. (Crédito de foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Alternativas oficiales para ver el encuentro

Para disfrutar del choque entre marroquíes y caribeños con una nitidez visual óptima en alta definición y con plena confianza en el cuidado de la privacidad, los espectadores en territorio argentino disponen de diversas herramientas formales de excelente rendimiento. Las empresas licenciatarias que administran las retransmisiones oficiales aseguran una reproducción fluida, coberturas periodísticas completas y el resguardo de toda la información de sus suscriptores durante todo el partido.

La disputa se transmitirá en vivo y de forma legal a través de la señal de DSports y DGO, la cual efectúa el seguimiento detallado del certamen. Otra opción idónea para pantallas portátiles es la suscripción de streaming de Paramount+. En el mismo sentido, el servicio de televisión por cable de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a TyC Sports Play) emitirán el juego con los máximos estándares de estabilidad. Vivir la fiesta del Mundial exige la responsabilidad de elegir siempre las vías autorizadas.