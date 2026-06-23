DT Marsch quiere victoria de Canadá sobre Suiza para mantener la ventaja de jugar en casa

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en Canadá

Por Philip ​O'Connor

VANCOUVER, 23 jun (Reuters) - El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, aspira ‌a vencer a ‌Suiza en su último partido del Grupo B del Mundial el miércoles para que su equipo pueda permanecer en Vancouver para la primera fase eliminatoria del ​torneo.

Canadá, que lidera ⁠el Grupo B con cuatro ‌puntos, terminará primera si ⁠evita la derrota ⁠ante Suiza, lo que le daría un descanso prolongado antes de su primer ⁠partido de eliminación directa en ​Vancouver el 2 de ‌julio.

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"Nuestro principal objetivo es ‌quedarnos aquí en Vancouver", declaró ⁠Marsch en una rueda de prensa el martes.

"Cuando acepté el cargo, en cuanto supe el ​formato ‌del torneo, dije: 'Tenemos un objetivo claro, queremos ganar el grupo'. Hace dos años, todo el mundo pensaba que estaba ⁠loco, ¿verdad? En aquel momento, esa posibilidad parecía imposible, pero es aquí donde esperaba que estuviéramos".

Aunque un punto será suficiente contra los suizos, Marsch dijo que su equipo saltará al ‌campo del BC Place con el objetivo de conseguir la victoria.

"Creo que la peor manera de conseguir un empate es jugar para empatar. ‌Pienso que hay que salir al partido a ganar, y luego, en las ‌últimas ⁠fases del encuentro, se pueden usar los cambios y ​las tácticas para conseguir lo que se necesita".

Con información de Reuters