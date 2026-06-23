Corte de apelaciones EEUU dice que Gobierno de Trump puede ampliar proceso de deportación por vía rápida

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU vigila la entrada a la frontera

Una ​corte de apelaciones federal allanó el martes el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump amplíe un proceso de deportación ‌por vía rápida que permitiría la ‌expulsión acelerada de migrantes que viven lejos de la frontera.

Un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló por 2-1 a favor de revocar la decisión de un juez que, en agosto de 2025, bloqueó la medida del Departamento de Seguridad Nacional destinada a ampliar el criterio de quién cumple los requisitos para ​la expulsión acelerada.

Ese proceso ⁠de expulsión acelerada se ha utilizado durante casi tres décadas para repatriar ‌rápidamente a los migrantes detenidos en la frontera. Sin embargo, ⁠en enero de 2025, la Administración amplió su ⁠alcance para incluir a los no ciudadanos detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos que no pudieran demostrar que llevaban dos años en el país.

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Esta política ⁠se asemejaba a otra adoptada por la primera administración de Trump ​en 2019 y que el Gobierno del presidente Joe ‌Biden derogó posteriormente.

Tras la demanda presentada ‌por la organización defensora de los derechos de los inmigrantes Make the ⁠Road New York, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó la aplicación de esas nuevas políticas, alegando que violaban los derechos constitucionales al debido proceso de los migrantes que pudieran ser detenidos en cualquier lugar de ​Estados Unidos.

Sin embargo, ‌la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia no se mostró de acuerdo en una sentencia redactada por el juez Justin Walker, nombrado por Trump, quien afirmó que El Gobierno estaba autorizado a ampliar "la expulsión acelerada hasta el máximo permitido por el Congreso".

Afirmó ⁠que se notifica a los migrantes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los somete a una expulsión acelerada y que tienen la oportunidad de oponerse, entre otras cosas, demostrando que han permanecido de forma continuada en Estados Unidos durante dos años.

"A lo sumo, las conclusiones del tribunal de distrito muestran que el sistema de evaluación acelerada del Congreso funciona con rapidez y con limitaciones prácticas —características que la propia ‌ley contempla—", escribió. "No demuestran que las directivas impugnadas priven a los extranjeros de una oportunidad significativa de ser oídos".

A su opinión se sumó en gran parte la jueza Neomi Rao, también nombrada por Trump, mientras que el juez Robert Wilkins, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, expresó su desacuerdo.

Wilkins se opuso a ‌que se sometiera a los migrantes a un proceso de deportación por vía rápida sin siquiera preguntarles cuánto tiempo llevaban viviendo en Estados Unidos, afirmando que dicho procedimiento "es ‌lamentablemente inadecuado para ⁠las personas detenidas en el interior del país".

James Percival, consejero general del DHS, dijo en un comunicado que la sentencia "reafirmaba nuestra ​decisión de aplicar la ley tal y como está redactada".

Los abogados de Make the Road no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters