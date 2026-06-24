Pulisic dice lesión de pantorrilla mejora, espera volver a jugar con EEUU en Mundial ante Turquía

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Estados Unidos

Christian Pulisic dijo el miércoles que se siente optimista respecto a su recuperación de una ‌lesión de pantorrilla y ‌espera participar en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos contra Turquía el jueves, aunque su disponibilidad sigue siendo incierta.

Pulisic no ha jugado desde que fue sustituido en el descanso de la goleada 4-1 a Paraguay en el debut, tras sentir ​molestias en la ⁠pantorrilla izquierda. Se perdió la victoria 2-0 sobre Australia ‌a pesar de haber afirmado que había estado ⁠a punto de participar en ese ⁠encuentro.

"Me siento bien", dijo Pulisic a periodistas en la concentración de la selección estadounidense el miércoles. "Me he reincorporado al equipo ⁠en los últimos días, así que me siento ​bien, con optimismo, y espero poder participar ‌mañana".

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Pulisic explicó que la lesión ‌se debió a una fuerte patada que recibió en ⁠un entrenamiento unos días antes del partido contra Paraguay. Afirmó que se sentía bien al principio de aquel choque, pero que el problema se agravó durante la primera ​parte.

"Ni siquiera ‌lo sé con exactitud", respondió cuando se le preguntó por la naturaleza exacta de la lesión. "Recibí una patada en la pantorrilla un par de días antes del partido. Durante toda la primera parte ⁠me sentí bien y luego empecé a notarlo un poco. Creo que, sin duda, la adrenalina me ayudó a aguantar".

"Creo que tenía una contusión bastante fuerte, un esguince, llámalo como quieras. Pero ya estoy mucho mejor".

El delantero de 27 años afirmó que haberse perdido el partido contra Australia había sido difícil.

"Sinceramente, ‌fue duro después del primer partido (...) Nunca temí lo peor, pero obviamente no quería que eso me mantuviera fuera más tiempo del necesario", relató.

Estados Unidos se ha asegurado el primer puesto del Grupo D para las instancias eliminatorias tras ganar sus ‌dos primeros partidos, por lo que el encuentro del jueves contra Turquía ya no tiene importancia de cara a la clasificación.

"Pero ‌cuando ganas tu ⁠último partido, afrontas el siguiente con esa pequeña sensación extra de optimismo", afirmó. "Esa sensación de ​mentalidad ganadora se te queda grabada. Mis compañeros me lo han puesto mucho más fácil porque han conseguido otra victoria increíble".

Con información de Reuters