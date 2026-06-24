Ver Brasil vs. Escocia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Selección de Escocia. (Crédito de foto: Andrew Milligan / Associated Press)

El Mundial 2026 ofrece grandes emociones y se prepara para albergar uno de los cruces de estilos más atractivos de la fase de grupos. La selección de Brasil, siempre candidata y dueña del fútbol ofensivo, se medirá ante el aguerrido y disciplinado combinado de Escocia en un duelo clave por el Grupo E. Este electrizante partido se disputará el próximo miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio de San Francisco (Levi's Stadium), ubicado en California, Estados Unidos.

Los peligros reales de las transmisiones piratas en la red

Con la enorme expectativa de ver si los brasileños logran romper el cerrojo defensivo del conjunto británico, las ofertas de enlaces rápidos en internet crecen sin control. Sin embargo, intentar seguir este encuentro en vivo a través de plataformas clandestinas como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV es una pésima decisión debido a su absoluta ilegalidad. Estos sitios web operan de manera pirata, retransmitiendo señales sin contar con las autorizaciones comerciales ni los derechos de transmisión que exige la FIFA.

Al elegir estas vías fraudulentas, el usuario queda expuesto de forma directa a severos riesgos informáticos, ya que estas aplicaciones suelen ser una fachada perfecta para la distribución de software malicioso y virus. Quienes ingresan a estos enlaces corren el peligro real de sufrir el robo de datos personales, contraseñas privadas e información bancaria. Además, aparecen publicidades invasivas recurrentes, caídas constantes de la señal y un molesto retraso en el audio o imagen.

Brasil celebra un gol en el Mundial 2026.

Canales oficiales para seguir el partido

Para disfrutar de este electrizante duelo con una calidad de imagen impecable y con total seguridad digital, los aficionados en Argentina disponen de múltiples opciones legales de primer nivel. Las cadenas que poseen las licencias oficiales del certamen garantizan una transmisión completamente fluida, relatos profesionales y la protección absoluta de toda la información de sus suscriptores.

El compromiso se podrá seguir de forma legal en vivo a través de la señal de DSports y DGO, que ofrece una cobertura integral de todo el torneo. Otra alternativa moderna para dispositivos móviles y televisores inteligentes es el servicio de streaming de Paramount+. Asimismo, la clásica plataforma de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a su aplicación TyC Sports Play) transmitirán el evento con la máxima fidelidad técnica. Vivir la fiesta del Mundial requiere la sensatez de elegir siempre los canales autorizados.