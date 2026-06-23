Lo encontraron muerto en su casa: dolor en la música por la repentina muerte de una figura a los 29 años

El artista fue hallado muerto a los 29 años en su domicilio por la Policía Metropolitana.

El productor musical nominado al Grammy Tay Keith fue hallado muerto a los 29 años en su domicilio por agentes de la Policía Metropolitana de Nashville. Según informaron las autoridades locales, en la escena no se encontraron indicios que apunten a un hecho criminal.

El medio internacional TMZ reportó que, por el momento, se desconoce la causa del fallecimiento. En tanto, familiares y amigos permanecen a la espera de los resultados de la autopsia. Por otro lado, la Policía no reveló públicamente el motivo de la llamada que recibió para acudir a la vivienda del productor y constatar su estado de salud.

La noticia generó una fuerte conmoción en las redes sociales, donde productores, raperos y fanáticos lamentaron la pérdida de una figura considerada clave en la evolución del género urbano. En ese sentido, el rapero BlocBoy JB compartió en sus historias una imagen junto a Tay Keith, acompañada por una captura de un registro de llamadas telefónicas entre ambos.

El productor que revolucionó la escena urbana

Brytavious Chambers (más conocido como Tay Keith), nació en Memphis y se convirtió en uno de los productores más influyentes del hip-hop. Durante su carrera artística colaboró con artistas de primer nivel como Drake, Travis Scott, Beyoncé, 21 Savage, Swae Lee y Eminem, entre otros.

Comenzó su camino dentro de la música durante su adolescencia, cuando conoció a BlocBoy JB a los 14 años y ambos empezaron a crear canciones juntos. Luego, trabajó con Black Youngsta en el mixtape Fuck Everybody, aunque su gran salto llegó con Rover, el éxito de BlocBoy JB que lo posicionó en la escena.

Por otro lado, en 2018 produjo Never Recover, de Lil Baby y Gunna junto a Drake y gracias a este proyecto recibió una nominación al Grammy en 2019 y volvió a ser candidato al premio en 2024 por Rich Flex, la colaboración entre Drake y 21 Savage.

