Croacia vs. Panamá: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

Las selecciones de Croacia y Panamá se enfrentan este martes 23 de junio a las 20 hs (horario de Argentina) en el Toronto Stadium de Canadá. Se trata de un encuentro clave para el Grupo L del Mundial 2026, ya que ambos combinados llegan con la necesidad de sumar puntos tras haber debutado con derrotas.

Croacia vs. Panamá: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos planteles y calidad de juego individual de sus futbolistas, la inteligencia artificial definió que Croacia podría ser el ganador del partido. De acuerdo con el procesamiento de datos estadísticos, el equipo europeo posee un 62% de probabilidades de quedarse con la victoria. La posibilidad de un empate se ubica en un 22%, mientras que un triunfo histórico de Panamá apenas alcanza el 15.7%.

La jerarquía individual de los futbolistas de las ligas de elite y los antecedentes en competiciones de máxima presión fundamentan la marcada inclinación de los pronósticos en favor del conjunto europeo. El marcador final podría ubicarse en 2-0 o 2-1, con la victoria de Croacia.

Para la IA, la Selección de Croacia tiene más del 60% de probabilidad de ganar el partido

El contexto táctico expone a dos planteles heridos. Croacia viene de sufrir un duro revés por 4-2 ante Inglaterra; un resultado atípico para la solidez defensiva que acostumbra el esquema de Zlatko Dalić, quien planea retornar a la tradicional línea de cuatro defensores para dotar de equilibrio al equipo. Un factor determinante para el análisis es la vigencia de su capitán, Luka Modrić, quien alcanzará la mítica cifra de 200 partidos internacionales vistiendo la camiseta de su país. La jerarquía en la zona de gestación, complementada por Mateo Kovačić y la proyección ofensiva de Joško Gvardiol, le otorgan a la selección europea una fisonomía de juego muy superior en los pases de la pelota.

Por el lado de Panamá, la situación presenta un panorama complejo. El conjunto centroamericano cayó ajustadamente 1-0 sobre el final frente a Ghana en su debut y, para este compromiso crucial, sufrirá la baja sensible de su mediocampista estrella, Adalberto Carrasquilla, debido a una lesión muscular.

Sin su principal eje de juego, el entrenador Thomas Christiansen deberá apelar a la resistencia defensiva liderada por Michael Murillo y el temperamento de Aníbal Godoy. Sin embargo, los antecedentes históricos en Copas del Mundo juegan en contra de los panameños, quienes arrastran un historial de cuatro derrotas consecutivas en citas mundialistas y muestran serias dificultades frente a rivales de la UEFA.

El pronóstico final de la IA dictamina que la supremacía técnica en el mediocampo y la urgencia histórica de un plantel habituado a los podios mundialistas (subcampeón en 2018 y tercero en 2022) prevalecerán de forma contundente. El escenario más probable apunta a un desarrollo donde Croacia asumirá el protagonismo absoluto de la posesión, desgastando el bloque defensivo de los "Canaleros". Salvo una sorpresa mayúscula de proporciones históricas, lo que podría hacer que los europeos se acomoden en la tabla de posiciones de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.