Ver Noruega vs. Senegal en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Noruega enfrenta a Senegal en un partidazo.

Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes a las 21 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Lumen Field de Seattle, pondrá frente a frente a dos seleccionados que llegan con realidades opuestas tras su debut en la máxima cita del fútbol internacional. Mientras los europeos buscarán consolidar su gran inicio, los africanos necesitan recuperarse para no quedar comprometidos en la lucha por la clasificación.

Con Francia como principal favorito de la zona, el duelo adquiere una importancia especial para ambos equipos. Noruega intentará aprovechar el envión anímico que le dio su estreno victorioso, mientras que Senegal sabe que una nueva derrota podría dejarlo en una situación muy delicada de cara a la última jornada. La presión y la necesidad estarán presentes desde el comienzo en un partido que promete intensidad y emociones.

Por dónde ver Noruega contra Senegal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Noruega y Senegal de este lunes a las 21 (de Argentina) se transmitirá por DSports, Flow, Paramount+ y TyC Sports.

Cómo llega Noruega

El seleccionado noruego llega fortalecido luego de imponerse con autoridad por 4-1 sobre Irak en la primera fecha. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken mostró contundencia ofensiva y eficacia para aprovechar las oportunidades generadas, una combinación que le permitió ubicarse en la parte alta de las posiciones junto a Francia. El resultado también confirmó el buen momento de una generación que busca darle al país escandinavo una actuación histórica en una Copa del Mundo.

Haaland deslumbró en el debut.

La principal carta de presentación de Noruega es su poder de fuego en ataque. Con Erling Haaland como máxima referencia, el equipo cuenta con una de las figuras más determinantes del fútbol mundial. El delantero volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias y aparece como la principal amenaza para cualquier defensa. A su alrededor, el seleccionado europeo armó un funcionamiento colectivo sólido y una propuesta ofensiva que ilusiona. Además del resultado, la actuación ante Irak dejó sensaciones muy positivas.

Senegal necesita sumar

Del otro lado estará Senegal, que tuvo un estreno complicado frente a Francia. La derrota por 3-1 dejó al conjunto africano sin margen de error y con la necesidad de reaccionar rápidamente para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Pese al resultado adverso, el equipo dejó algunos pasajes interesantes y buscará apoyarse en ellos para revertir su situación.

Los dirigidos por Pape Thiaw cuentan con futbolistas de experiencia internacional y mantienen la expectativa de pelear por la clasificación hasta el final. Sin embargo, deberán corregir las falencias defensivas que quedaron expuestas ante los franceses y mejorar su eficacia en ataque. El choque frente a Noruega representa una verdadera final anticipada: para los europeos puede significar un paso decisivo hacia los octavos de final, mientras que para Senegal es la oportunidad de seguir con vida en el Mundial 2026.