Escocia vs. Brasil: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

Escocia vs. Brasil: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

Las selecciones de Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 19 hs (horario de Argentina) en el Estadio de Miami por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro marcará el rumbo definitivo de ambos combinados dentro de la Copa del Mundo.

Escocia vs. Brasil: quien gana el partido, de acuerdo con la IA

Tras analizar el desempeño de los planteles, los antecedentes y las destrezas de los futbolistas, la inteligencia artificial definió que el gran candidato a quedarse con la victoria es Brasil. Las estadísticas le otorgan al conjunto conducido tácticamente por Carlo Ancelotti una probabilidad de triunfo superior al 70%, mientras que las opciones de un empate rondan el 17% y una victoria escocesa apenas alcanza una estimación menor al 13%.

La IA considera que el gran ganador de este miércoles será Brasil (Foto: AP- Adam Hunger )

El poderío estructural del elenco sudamericano y su rendimiento colectivo justifican esta amplia diferencia en las proyecciones. De acuerdo a la IA, la Selección de Brasil asumirá el control de la posesión frente a un bloque bajo escocés que intentará neutralizar los costados, resultando en un marcador final estimado de 2-0 o 3-0 en favor de la Canarinha, dándole la consolidación así su pasaje a la siguiente fase como líder de su zona.

Al examinar los antecedentes y el presente de ambas plantillas, las variables se inclinan drásticamente en favor de la selección sudamericana por su jerarquía individual, a pesar de que Neymar no juegue. Brasil llega a este partido tras una sólida victoria por 3-0 frente a Haití, respaldada por un circuito de juego temible liderado por Vinícius Júnior —quien acumula dos goles en el torneo—, Rodrygo y la experiencia de un plantel acostumbrado a la máxima exigencia.

Por su lado, la Escocia de Steve Clarke, capitaneada por Andrew Robertson y apuntalada por Scott McTominay, evidenció serias dificultades de cara al gol en su reciente derrota 0-1 ante Marruecos.

El historial entre ambos países también inclina la balanza a favor de los brasileños. En los diez enfrentamientos registrados a lo largo de la historia, Escocia jamás pudo derrotar a Brasil, cosechando ocho derrotas y dos empates. El último registro mundialista data de Francia 1998, con triunfo sudamericano por 2-1.