Por qué no juega Neymar el Mundial 2026 con Brasil: qué pasa con el crack brasileño

Neymar.

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 se convirtió en una de las grandes novelas de la Copa del Mundo. Después de meses marcados por lesiones, cuestionamientos sobre su nivel y dudas acerca de su estado físico, el histórico delantero brasileño logró meterse en la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Carlo Ancelotti.

Sin embargo, cuando parecía que finalmente tendría su última gran oportunidad en una Copa del Mundo, una nueva lesión volvió a complicar sus planes. El futbolista del Santos se perdió el debut ante Marruecos y todavía no pudo sumar minutos en el certamen, una situación que genera preocupación en Brasil, especialmente después del discreto arranque de la "Verdeamarela".

La lesión que dejó a Neymar afuera del debut de Brasil

El problema físico de Neymar empezó el pasado 17 de mayo durante un partido entre Santos y Coritiba por el Brasileirao. Allí sufrió una lesión en el gemelo derecho que lo obligó a abandonar el campo de juego antes del final del encuentro.

Desde entonces, el delantero inició un proceso de recuperación contrarreloj para llegar al Mundial. Si bien logró convencer al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y fue incluido en la nómina definitiva, nunca pudo completar una preparación normal junto al resto del plantel.

La consecuencia fue inmediata: quedó marginado del estreno de Brasil frente a Marruecos y tampoco estuvo disponible durante gran parte de los entrenamientos previos.

Según medios brasileños, los estudios médicos realizados durante los últimos días no arrojaron resultados completamente alentadores. De acuerdo con la información difundida por la prensa local, el futbolista continúa realizando trabajos específicos y todavía no recuperó plenamente el ritmo competitivo.

Neymar volvió a entrenar, pero sigue sin fecha de regreso

La buena noticia para Brasil llegó durante las últimas horas. Neymar volvió a entrenarse junto al resto del plantel en el Columbia Park de Nueva Jersey, donde la selección concentra durante el Mundial 2026.

El regreso del número 10 fue recibido con entusiasmo por sus compañeros. Entre aplausos, bromas y el tradicional "túnel" de bienvenida, el delantero participó de la práctica encabezada por Ancelotti y mostró señales positivas en su recuperación. Sin embargo, el hecho de haber vuelto a entrenarse no significa que esté listo para competir.

Neymar.

La principal incógnita sigue siendo cuándo podrá regresar oficialmente a las canchas. El cuerpo técnico planea llevarlo de manera progresiva para evitar una recaída y evaluar a diario su respuesta física antes de tomar una decisión definitiva.

Por esa razón, todavía no existe certeza sobre su presencia frente a Haití. Incluso, algunos medios brasileños consideran difícil que llegue en condiciones para la última fecha de la fase de grupos contra Escocia.

La decisión de Brasil: no arriesgar a Neymar

Detrás de la cautela existe una estrategia clara por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Según trascendió en medios brasileños, la prioridad absoluta es evitar cualquier riesgo de agravar la lesión. La dirigencia y el cuerpo técnico entienden que una recaída podría dejar al jugador fuera del resto del torneo y comprometer sus últimos años de carrera.

La postura es tan firme que, de acuerdo con la información publicada por la prensa local, Neymar sólo volvería a jugar si se encuentra completamente recuperado o si la situación deportiva del equipo obliga a asumir riesgos en las instancias decisivas.

La decisión también busca proteger al futbolista de nuevas críticas en un contexto donde Brasil todavía no logró convencer futbolísticamente y donde cualquier actuación por debajo de las expectativas podría aumentar la presión sobre la principal estrella del país.

El respaldo del plantel a la gran figura brasileña

Mientras continúa su recuperación, Neymar mantiene intacto su liderazgo dentro del grupo. En la previa del encuentro ante Haití, el defensor Douglas Santos dejó en claro la importancia que tiene el delantero para el equipo y expresó el deseo de todos sus compañeros.

"Nuestra expectativa de que Neymar esté al 100% es de las mayores. Estamos rezando para que se recupere porque nos puede ayudar muchísimo. Es un ídolo para todos nosotros y especialmente para los más jóvenes", aseguró.

Neymar.

Las palabras reflejan el lugar que ocupa Neymar dentro de la selección. Más allá de las lesiones y las polémicas que marcaron algunos momentos de su carrera, sigue siendo el futbolista más influyente de Brasil y la principal esperanza de un equipo que busca recuperar el protagonismo perdido en los últimos Mundiales.