Neymar debería reincorporarse a los entrenamientos de Brasil la próxima semana, dice DT Ancelotti

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, durante el entrenamiento

​Neymar debería reincorporarse a los entrenamientos sobre el terreno de juego ‌con el resto ‌de la selección brasileña la semana que viene, dijo el viernes el entrenador Carlo Ancelotti, antes del debut del pentacampeón del mundo ante Marruecos.

El delantero lleva recibiendo tratamiento ​intensivo desde que ⁠se incorporó a la selección ‌con una lesión de pantorrilla. ⁠Hasta ahora no ⁠ha entrenado con balón con el grupo, pero se espera que esté en ⁠condiciones para el segundo partido ​del equipo en el ‌Mundial, contra Haití.

"Neymar está ‌trabajando muy duro para recuperarse lo ⁠antes posible. La expectativa es que se recupere y se incorpore al grupo la próxima semana", ​declaró ‌el entrenador italiano en rueda de prensa.

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El cuerpo técnico de Brasil apostó por convocar a Neymar a pesar de la lesión, ⁠confiando en su recuperación y consciente de la importancia del jugador para el grupo en su conjunto, según Ancelotti.

"Cuando convocamos a Neymar, lo hacemos no solo por su calidad técnica, que ‌es indiscutible, sino también por su experiencia y por el ejemplo que puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo", afirmó.

Para el ‌partido inaugural contra los marroquíes, el equipo brasileño formaría con: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel ‌Magalhães ⁠y Alex Sandro; Casemiro y Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus ​Cunha, Vinicius Júnior y Raphinha.

(Por Rodrigo Viga Gaier en Rio de Janeiro. Editado en español por Javier Leira)