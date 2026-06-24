Cambio total en zonar sur: finalizan las obras en una importante avenida

Cambio total en Villa Riachuelo: finalizan las obras en Fernández de la Cruz.

La Ciudad de Buenos Aires finalizó las obras de renovación integral en la avenida Fernández de la Cruz, en el sur porteño, con el objetivo de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y revalorizar el entorno urbano. La intervención se enmarca en el programa "Avenidas Porteñas", un plan de transformación de corredores estratégicos de la ciudad.

Los trabajos se desarrollaron sobre un tramo de nueve cuadras de la Avenida Fernández de la Cruz, entre Lisandro de la Torre y la avenida General Paz, en el barrio de Villa Riachuelo. Según se informó oficialmente, la obra busca no solo optimizar la circulación vehicular, sino también recuperar el rol de las avenidas como espacios de encuentro social, actividad económica y circulación cotidiana.

Renovaron la avenida Fernández de la Cruz

La renovación de la avenida Fernández de la Cruz forma parte de una estrategia más amplia que alcanza a distintas arterias clave de la Ciudad, entre ellas avenidas como Martín García, Pérez Galdós, Independencia, Osvaldo Cruz y Caseros. Todas fueron seleccionadas por su relevancia urbana, su dinamismo comercial y la necesidad de reordenamiento del espacio público.

En este caso puntual, el proyecto sobre Fernández de la Cruz incluyó una serie de mejoras orientadas a ordenar el tránsito y generar un entorno más seguro para peatones y conductores. Entre las principales tareas realizadas se encuentran la construcción de un boulevard parquizado, la incorporación de nuevo arbolado, la instalación de iluminación renovada y el ensanchamiento de esquinas, una intervención clave para mejorar la visibilidad en cruces y reducir riesgos de siniestros viales.

El programa “Avenidas Porteñas”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apunta a la puesta en valor de corredores que funcionan como ejes estructurales del tejido urbano. Se busca adaptar cada intervención al perfil específico de cada zona, aunque manteniendo criterios comunes de seguridad, accesibilidad y calidad del espacio público.

En ese sentido, las obras buscan consolidar avenidas más ordenadas, con mayor presencia de espacios verdes, mejor iluminación y condiciones que favorezcan la movilidad sustentable. También tienen el objetivo de fortalecer la identidad barrial y el uso social del espacio público, especialmente en áreas del sur de la Ciudad, donde estas mejoras tienen un impacto directo en la calidad de vida cotidiana.