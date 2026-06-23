Venezuela: Repsol y PDVSA firman un memorando para explorar Horcón, nueva zona petrolera al sureste del Lago de Maracaibo

Repsol y Petróleos de Venezuela (PDVSA) suscribieron un memorando de entendimiento que abre las puertas a la exploración y desarrollo del bloque Horcón, una nueva área con potencial hidrocarburífero situada al sureste del Lago de Maracaibo. La firma se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en un acto presidido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el que participaron además la ministra del Poder Popular de Petróleo, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

El documento fue rubricado por Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y por Obregón. Acompañó la delegación española Francisco Gea Pascual, director general de Exploración y Producción de la energética. Por la parte venezolana, Henao supervisó el alcance técnico del acuerdo.

Una agenda energética que mira al 2050

Tras la firma, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sintetizó el sentido estratégico del memorando con una frase que marca el horizonte de la cooperación bilateral.

"Tanto Repsol como PDVSA seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante, la proyección hacia el futuro; estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050."— Delcy Rodríguez, presidenta encargada

El planteo recoge el sentido del documento: no se trata de una operación aislada sino de la incorporación de un nuevo activo a una relación estable, sostenida y de largo plazo entre la empresa española y el Estado venezolano.

Horcón: una nueva área al sureste del Lago de Maracaibo

El bloque Horcón se ubica al sureste del Lago de Maracaibo, en una de las cuencas históricamente más productivas del país. El memorando autoriza a Repsol y a PDVSA a profundizar los estudios técnicos sobre la zona, recopilar datos de yacimientos y analizar la viabilidad de su desarrollo exploratorio y productivo.

Horcón se incorporará al portafolio operativo de Petroquiriquire, la empresa mixta participada por PDVSA (60%) y Repsol (40%) que canaliza desde hace años las operaciones conjuntas de ambas compañías en territorio venezolano. La inclusión del nuevo bloque amplía el área operativa de la mixta y abre un horizonte de crecimiento productivo en una zona con potencial probado.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, explicó que el acuerdo representa "la incorporación de nuevas oportunidades exploratorias" a Petroquiriquire, dentro de la hoja de ruta de fortalecimiento de la estatal.

Gas natural offshore: el segundo eje del memorando

El documento firmado el martes contempla, además, una segunda línea de trabajo: la cooperación en torno al gas natural en la costa venezolana. Ambas compañías acordaron profundizar los estudios técnicos y la recopilación de datos sobre los yacimientos gasíferos situados en el offshore del país.

El acuerdo se inscribe en una secuencia coherente. A comienzos de 2026, Repsol y Eni (su socia en el activo Cardón IV, participado al 50% por ambas compañías) firmaron un acuerdo destinado a garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante el ejercicio. El nuevo memorando con PDVSA amplía la perspectiva gasífera de la española en la costa venezolana, en línea con la prioridad nacional de aprovechar el potencial offshore.

Repsol en Venezuela: 33 años ininterrumpidos

Repsol mantiene operaciones ininterrumpidas en Venezuela desde 1993. La continuidad operativa de la compañía durante más de tres décadas la convierte en uno de los socios internacionales más estables del sector hidrocarburífero venezolano. La firma del memorando sobre Horcón confirma la voluntad de prolongar esa trayectoria en un nuevo ciclo de expansión.

En el marco del encuentro, las partes también revisaron los avances operativos de los activos vigentes, los mecanismos de pago asociados a los acuerdos en curso, las inversiones ya comprometidas para garantizar la continuidad y el crecimiento de las operaciones, y el plan de cargamentos de crudo previsto para los próximos meses.

El consejero delegado Josu Jon Imaz ha planteado en intervenciones recientes la meta de multiplicar por tres la producción de crudo de Repsol en Venezuela, hasta alcanzar aproximadamente 135.000 barriles diarios. Esa proyección, ligada a la expansión de Petroquiriquire y a la incorporación de nuevas áreas como Horcón, da la dimensión del compromiso de inversión de la española con el país.

Cuarto memorando energético del año

La firma del acuerdo Repsol-PDVSA se suma a una serie de memorandos internacionales suscritos por Caracas a lo largo de 2026, en el marco del proceso de fortalecimiento del sector energético venezolano y de la cooperación con operadores estratégicos. La sucesión de acuerdos —con socios europeos, norteamericanos y asiáticos— configura un patrón sostenido de inversión y de articulación internacional en torno a la matriz de hidrocarburos y al sector eléctrico.

El acuerdo sobre Horcón actualiza, además, el acuerdo marco firmado originalmente entre Repsol y Venezuela en 2023, ampliándolo a una nueva área de exploración y desarrollo.

Una proyección hacia el 2050

La frase elegida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez al cierre del acto —"una agenda energética que se proyecte para el 2050"— sintetiza el sentido del memorando. No se trata de una operación de corto plazo, sino de la incorporación de un nuevo bloque a una arquitectura de cooperación sostenida con uno de los operadores internacionales más estables del país.

Horcón, sureste del Lago de Maracaibo, ingresa así a la planificación productiva de Petroquiriquire en un escenario que combina expansión exploratoria, desarrollo gasífero offshore y un horizonte temporal que rebasa la coyuntura.